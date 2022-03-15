اختيار تسع شركات ناشئة للمشاركة في برنامج مسرّع الأعمال «فلات 6 لابز إيجنايت»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشفت «فلات 6 لابز»، بالشراكة مع «دسربت أي دي»، المنصة التابعة لـِ«القابضة»، عن أسماء الشركات الناشئة المبتكِرة التسع التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج مسرّع الأعمال «فلات 6 لابز إيجنايت»، بعد عملية مراجعة مكثفة شملت أكثر من 700 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم.

وتم إطلاق برنامج «فلات 6 لابز إيجنايت» بالشراكة بين «دسربت أي دي» و«فلات 6 لابز» في مارس 2021، للعمل كحاضنة أعمال متخصصة في دعم ما يصل إلى 60 شركة ناشئة في إمارة أبوظبي على مدار ثلاث سنوات. فبالإضافة إلى توفير تمويل أولي بقيمة تصل إلى 550 ألف درهم، وتمويل لاحق يبلغ مليونَي درهم، يقدم البرنامج دعماً مخصّصاً للشركات الناشئة المختارة، وإرشاداً وتوجيهاً على مستوى دولي، مع إتاحة الوصول إلى شبكة وموارد «القابضة».

ومن بين الشركات التسع التي تم قبولها في مجموعة الدورة الثانية، هناك أربع شركات ناشئة محلية من دولة الإمارات، بينما جاءت الشركات الخمس المتبقية من كلٍّ من الهند وروسيا وسنغافورة وبولندا ومصر. ويتمثل الهدف الرئيسي لبرنامج مسرّع الأعمال «إيجنايت» في جذب أفضل المواهب من أنحاء العالم إلى إمارة أبوظبي؛ حيث ستبدأ هذه الشركات الدولية الناشئة بنقل أجزاء كبيرة من عملياتها وفرق قيادتها إلى العاصمة أبوظبي.

وقال عامر العامري، مدير إدارة - رأس المال الاستثماري والتكنولوجيا في «القابضة»: «تستثمر منصة دسربت أي دي بشكل فعّال في شركات التكنولوجيا الناشئة الطّموحة، والتي تطبق أحدث الابتكارات وتسعى إلى تعزيز القيمة والإسهام في دفع القدرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي على المدى البعيد. وتهدف شراكتنا مع فلات 6 لابز في النسخة الثانية من مسرّع الأعمال إيجنايت إلى تنمية قدرات المؤسسين ورجال الأعمال الذين يعملون على تطوير المشاريع التي من شأنها اغتنام الفرص المتاحة في هذا القطاع. وفي إطار التزامنا بالتحول والابتكار، سنحرص على رعاية الشركات التسع التي تم قبولها في البرنامج، ونتيح لها أيضاً فرصة لإثبات حضورها خلال يوم العروض التجريبيّة الذي يعد ضرورياً لنمو المشاريع الناشئة في مراحلها الأولى».

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