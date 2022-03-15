«وندر بيكري» تفتتح منشأة لتصنيع المواد الغذائية في مدينة دبي الصناعية

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت شركة «وندر بيكري» الصناعية، منشأة تصنيع وتوزيع متطورة بقيمة 50 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي الصناعية، أحد أكبر المراكز الصناعية في المنطقة. وستنتج المنشأة الجديدة ما يصل إلى 50 ألف طن سنوياً من منتجات المخابز الطازجة والمجمدة ومنتجات الطبخ الساخنة والباردة، لتوزيعها على شركات الأغذية في جميع أنحاء الدولة والمنطقة، ما يحتسب إنجازاً جديداً لقطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في مدينة دبي الصناعية.

شهد الافتتاح سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية وكليم الله خان وعبيد ميموني وأحمد ميموني الشركاء المؤسسون للمنشأة، وستوفر المنشأة التي تبلغ مساحتها 62 ألف قدم مربع ضمن المستودعات التابعة لمدينة دبي الصناعية، 350 فرصة عمل جديدة، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في المنطقة.

وقال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية: التركيز على إنتاج الغذاء محلياً أولوية رئيسة للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستعداد المسبق لأي تحديات قد تواجه سلسلة التوريد للمستقبل. وانطلاقاً من مكانة مدينة دبي الصناعية كأحد أكبر مراكز التصنيع واللوجستيات في المنطقة، فضلاً عن كونها محركاً استراتيجياً لأجندة الأمن الغذائي الوطني، فإننا ملتزمون بإيجاد بيئة مواتية تدعم الشركات في قطاع الأغذية والمشروبات للتوسع والابتكار. وحققت شركة «وندر بيكري» نجاحاً باهراً في دبي منذ إنشائها، ويسعدنا دعمها في مرحلتها التالية من النمو والتوسع ضمن مجتمعنا الشامل.

وقال كليم الله خان، المدير العام لـ «وندر بيكري»: افتتاح منشأتنا الجديدة في مدينة دبي الصناعية علامة فارقة في رحلتنا الطموحة، لنصبح منتجاً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنتجات المخبوزات الطازجة والمجمدة. وسيمكّننا مصنعنا الجديد من زيادة حجم إنتاجنا مع توفير مساحة للابتكار والنمو في المستقبل. كما سيعزز الموقع الاستراتيجي للمدينة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي قدراتنا للوصول إلى أسواق جديدة، بما يسهم في دعم اقتصاد التصدير لدولة الإمارات وتعزيز سمعة المنتجات الإماراتية الصنع على نطاق عالمي.

وتورد «وندر بيكري» حالياً منتجاتها إلى الفنادق والمطاعم ومحلات السوبر ماركت وشركات الطيران وشركات الأغذية والمشروبات الأخرى. وستواصل الشركة الاستثمار في المعدات والبنية التحتية الجديدة على مدار العامين القادمين لتوسيع الصادرات إلى ما يقرب من 25 دولة عبر دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ.

وتعتبر شركة «وندر بيكري» مخبزاً صناعياً متكامل الحلول، يلتزم بتشغيل مرفق معتمد من (FSSC)، المعيار المعترف به عالمياً لسلامة الأغذية والنظافة. وتتبنّي الشركة الأغذية الخالية من المواد الحافظة. وتغطي مدينة دبي الصناعية 550 مليون قدم مربعة. ويغطي قطاع الأغذية والمشروبات مساحة إجمالية تبلغ 23.5 مليون قدم مربعة. والمدينة موطن لأكثر من 60 مصنعاً متخصصاً بالأغذية والمشروبات.

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