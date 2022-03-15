هيئة كهرباء ومياه دبي تعلن عن نية الإدراج في سوق دبي المالي

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ("الشركة" أو "الهيئة" أو "المجموعة")، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة دبي ومالك حصة الأغلبية في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم من حيث القدرة المتصلة، عن نيتها المضي قدماً في طرحٍ عامٍ أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") لجزء من أسهمها العادية ("الأسهم") وإدراجها في سوق دبي المالي ("سوق دبي المالي")، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتطوير أسواق المال بدبي وكجزء من استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي.

وفي هذه المناسبة أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بهذه الخطوة التاريخية قائلاً: "نشهد اليوم إنجازاً تاريخياً هاماً في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحطة بارزة على طريق تحقيق رؤيتنا التطويرية الشاملة لأسواق المال في دبي... تعد الهيئة من الأعمدة الأساسية لاقتصاد دبي، فهي تضطلع بدور حيوي في دعم المسيرة التنموية المستقبلية للإمارة وجهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ولا شك أن هذه الخطوة تتيح للمساهمين الجدد في هيئة كهرباء ومياه دبي فرصة للمشاركة في رسم ملامح مستقبل دبي، فضلاً عن امتلاك حصة في مؤسسة رائدة لها سجلٌ حافلٌ في الابتكار التكنولوجي وتميز الأداء التشغيلي".

وأكد سموه أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضمن خطط لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليون درهم خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الطرح الأول من نوعه يشكل بداية لمرحلة جديدة ستسهم في تعزيز الأداء القوي للأسواق المالية في دبي.

• تُعد هيئة كهرباء ومياه دبي شركة متكاملة ورائدة عالمياً لخدمات الكهرباء والمياه، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 13.4 جيجاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

• هيئة كهرباء ومياه دبي المزود الحصري للكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة والملايين من الزوار الذين يقصدونها سنوياً.

• تُعد هيئة كهرباء ومياه دبي محركاً أساسياً لجهود تحول الطاقة في دبي. تدعم الهيئة استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 وتنسجم أهدافها مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتركز الهيئة على بناء مستقبل أكثر استدامة متعامليها ومجتمعاتها

• لهيئة كهرباء ومياه دبي سجلٌ حافلٌ في تميز الأداء التشغيلي وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة

• الابتكار التكنولوجي أولوية أساسية في نهج العمل الذي تتبعه الهيئة ما يرسخ مكانتها كشركة خدماتية رقمية عالمية رائدة

• تتمتع هيئة كهرباء ومياه دبي بمركز مالي قوي مع وضوح كبير في إمكانية توليدها للتدفقات النقدية وتحقيق العوائد للمساهمين

أبرز سمات الطرح

• تنوي هيئة كهرباء ومياه دبي إدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

• سيتم إتاحة 3.25 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 6.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال هيئة كهرباء ومياه دبي، وتعد جميع هذه الأسهم حصصاً حاليةً مملوكةً لحكومة دبي (المساهم البائع)، ولن تتلقى الشركة أي عائدات من هذا الطرح. يحتفظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

• يُتوقع أن يصل حجم الطرح إلى 6.5% من إجمالي الأسهم المُصدرة في رأس مال هيئة كهرباء ومياه دبي، ويحتفظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق وبما يتماشى مع القوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

• تُمثل جميع الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب عملية بيعٍ للأسهم الحالية المملوكة لحكومة دبي.

• يُتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في شهر أبريل 2022.

• سيكون الطرح مُتاحاً لكلٍ من "المكتتبين من الأفراد" و"المستثمرين الآخرين" كجزء من اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فضلاً عن "المستثمرين المؤهلين" خارج الولايات المتحدة الأميركية ، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين.

• أصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود تصريحات تؤكد، بحسب رأيهم، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من جانبة قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "بفضل القيادة الرشيدة، عززت دبي نموها لتصبح اقتصادًا عالميًا مزدهرًا ومتنوعًا في غضون عقود قليلة، ويشكل الطرح لحظة تاريخية حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية في دبي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بما يعكس الثقة الكبيرة من قبل قيادتنا الرشيدة وحكومة دبي. وبصفتها المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في الإمارة، تفخر هيئة كهرباء ومياه دبي باضطلاعها بدور رئيسي في النجاح الذي حققته دبي، فقد أسهم التطور المتسارع في الإمارة إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه، وقد واكبت الهيئة هذا التطور جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان وتعزيز تنافسية البنية التحتية ومكانة دبي كمدينة عالمية. لذا، تعد هيئة كهرباء ومياه دبي جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد الإمارة ونموها المستدام، إضافة إلى دورها الرئيسي في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة."

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "تتمتع هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام حوكمة رشيد على مستوى عالمي يشمل جميع عملياتها، ولدينا الإمكانيات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوافرية، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من حوالي 3.5 ملايين نسمة اليوم إلى 5.8 ملايين شخص بحلول عام 2040 .ترتكز استراتيجية الهيئة على دعم تحول دبي نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويتمحور اهتمامنا حول تعزيز مستقبل مستدام لمتعاملينا والمجتمعات التي نخدمها. وتدعم الهيئة استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 وتنسجم أهدافها مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. كما تسعى الهيئة لدعم النمو الإستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تزويد الملايين من سكان دبي وزوارها بخدمات عالمية المستوى وحلول طاقة مبتكرة، بما يثري الحياة ويضمن سعادة ورفاهية جميع المعنيين."

تفاصيل الطرح

يشتمل الطرح على إتاحة 3.25 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 6.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال هيئة كهرباء ومياه دبي، وتعد جميع هذه الأسهم حصصاً حاليةً مملوكةً لحكومة دبي (المساهم البائع)، ولن تتلقى الشركة أي عائدات من هذا الطرح. وتحتفظ حكومة دبي بحقها في زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وسيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين المبينة أدناه:

 للمكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، والموظفين الحاليين لمجموعة شركات هيئة كهرباء ومياه دبي (حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب)

 للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول بما فيها دولة الإمارات، وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية (حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب)

وسيتم حجز عددٍ من أسهم الطرح تمثل 5% من مجموع الأسهم المطروحة ليتم الاكتتاب بها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الطرح يوم 24 مارس 2022، وتنتهي في 2 إبريل 2022، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين يوم 24 مارس 2022 وتنتهي يوم 5 إبريل 2022.

كما أنه من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح وإدراج الأسهم في شهر أبريل 2022 وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وستخضع الأسهم التي يملكها المساهم البائع بعد انتهاء عملية الطرح إلى فترة حظر تمتد ابتداءً من تاريخ إدراج الأسهم وانتهاءً بمرور ستة أشهر على الإدراج، وذلك مع مراعاة شروطٍ وأحكام محددة.

وستُنشر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد (الشريحتين الأولى والثالثة) في نشرة اكتتاب باللغة العربية وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص المستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية) فستُنشر التفاصيل في مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية. وستُنشر نشرة الاكتتاب وإعلان الاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، في حين من المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب. وستكون نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية متاحتين عبر الموقع الإلكتروني: www.dewa.gov.ae/ipo.

وفي إطار الطرح العام الأولي، عينت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بصفتها المستشار المالي، في حين عينت بنك موليس آند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) بصفته المستشار المالي المستقل للهيئة.

كما عينت كلاً من سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين، بينما عينت كريدي سويس إنترناشيونال، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، بصفتهم مديري الاكتتاب المشتركين.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بصفته بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وكلاً من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع ومصرف عجمان وبنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك المارية المحلي ش.م.م وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدر الرئيس والعضو التنفيذي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات ويجب عليهم بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

لمحة عامة عن هيئة كهرباء ومياه دبي

تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي؛ حيث تعمل على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارة.

تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي أيضاً حصة نسبتها 70% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. كما تمتلك الهيئة وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وينضوي تحت مظلة المجموعة عددٌ من الشركات التابعة ومنها شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة "ماي دبي"، وشركة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة والمختصة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، المختصة بتطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

ونمت أعمال هيئة كهرباء ومياه دبي بوتيرة متزامنة مع نمو وتوسع اقتصاد الإمارة وازدياد عدد سكانها وتطور بنيتها التحتية. وأدى تسارع عجلة التنمية في دبي إلى زيادة سريعة في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه. ومع التزامها الدائم بتحقيق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، تمتلك الشركة كافة الإمكانات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في إطار خطة دبي الحضرية الرامية لزيادة عدد سكانها من 3.5 مليون نسمة حالياً إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040.

وبالتالي تعد الهيئة جزءاً لا يتجزأ من مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي في الماضي والحاضر، حيث استفادت ولا تزال تستفيد من ازدهارها المستمر. وتؤدي دوراً رئيسياً في جهود الإمارة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة حيث يمثل هذا الدور ركيزة أساسية من ركائز التوجه الاستراتيجي للمجموعة.

وتسهم مصادر الطاقة المتجددة حالياً بحوالي 11.4% من إجمالي طاقتها التشغيلية الإجمالية من الكهرباء للهيئة، وهي النسبة الأعلى من مزيج الطاقة في المنطقة (بالمقارنة مع المؤسسات الخدماتية الإقليمية الأخرى). تدعم الهيئة استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 وتنسجم أهدافها مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. كما تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.

أبرز مميِّزات الشركة

هيئة كهرباء ومياه دبي هي شركة متكاملة ورائدة عالمياً لخدمات الكهرباء والمياه، يبلغ إجمالي قيمة أصولها من ممتلكاتٍ ومنشآتٍ ومعدات حوالي 201 مليار درهم إماراتي.

• باعتبارها المزود الوحيد للمياه والكهرباء في دبي لأكثر من مليون متعامل، تعد هيئة كهرباء ومياه دبي مساهماً رئيسياً في مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة وتضطلع بدور محوري في جهود تنويع مزيج الطاقة لديها. وتدير الهيئة بنية تحتية متطورة توفر خدمات حيوية لسكان دبي وزوارها والشركات العاملة فيها.

• تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء حالياً 13.4 جيجاوات، ولديها مجموعة كبيرة من المشاريع قيد التنفيذ المتوقع مساهمتها في رفع قدرتها الإنتاجية لمستويات أعلى.

o بحلول عام 2030، من المتوقع وصول القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى 5 جيجاوات.

• تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من المياه المحلاة حالياً 490 مليون جالون يومياً.

• تمتلك الهيئة حصة نسبتها 70٪ من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بطاقة تبريد إجمالية متعاقد عليها تبلغ حوالي 1.6 مليون طن تبريد.

• تملك الهيئة حصص أغلبية في العديد من مشاريع إنتاج الطاقة بنظام المنتج المستقل، والتي تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 2.7 جيجاوات، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.4 جيجاوات بحلول عام 2030.

• تعد الهيئة أيضاً مالك حصة الأغلبية في مشروع مجمع حصيان لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، والذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 120 مليون جالون إمبريالي من المياه المحلاة يومياً عند دخوله حيز الإنتاج في عام 2024، على أن ترتفع قدرته الإنتاجية إلى 240 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً عند تشغيله بكامل مراحله بحلول عام 2030.

هيئة كهرباء ومياه دبي هي المزوّد الوحيد لخدمات الكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة، إلى جانب ملايين الزوار الذين يقصدونها سنوياً. كما توفر الهيئة خدمات تبريد المناطق في بعض أحياء دبي من خلال شركة "إمباور" التابعة لها.

• تشكل هيئة كهرباء ومياه دبي إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، ومن المتوقع أن تواصل رحلة تقدمها ونموها بالتوازي مع نمو الإمارة.

• تتميز دبي باقتصادها الحيوي والمتنوع، الذي شهد محطات تاريخية عديدة وخاض رحلة تحول سريعة خلال العقود القليلة الماضية. فنجحت دبي في دفع جهود التنويع الاقتصادي من خلال الاعتماد المحدود على السلع (التي تمثل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي)، ويرجح أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نمواً قوياً يقدر بنحو 3% خلال العام الحالي.

• توفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها لنحو 3.5 مليون فرد مقيم في دبي، وأكثر من 4.7 مليون فرد من زوار الإمارة خلال النهار، ويُتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 مليون و7.8 مليون على التوالي بحلول عام 2040، نتيجة لبرامج التحول الاقتصادي بعيدة المدى، وأبرزها خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي لتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية تماشياً مع جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

• يرتكز اقتصاد دبي على مكانته الائتمانية الراسخة وتصنيفاته القوية، فضلاً عن البيئة الضريبية عالية التنافسية، ومن شأن كل هذه العوامل دعم الجهود الحكومية المتواصلة الرامية إلى تحسين جودة الحياة وبالتالي ترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية لملايين الزوار القادمين إلى المدينة سنوياً للعمل أو السياحة.

تعد هيئة كهرباء ومياه دبي محركاً أساسياً لجهود تحول الطاقة في دبي من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتركز جهودها لبناء مستقبل أكثر استدامة لمتعامليها والمجتمعات التي تخدمها

• تدعم الهيئة استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 وتنسجم أهدافها مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

o يتم توفير نحو 11.4% من إجمالي القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى قرابة 14% بنهاية العام الحالي.

o أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج خفض الانبعاثات الكربونية، بهدف تقليل الانبعاثات بنسبة 35% من النطاق الأول لانبعاثات الغازات الدفيئة بحلول العام 2030 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد.

o يعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التابع للهيئة أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. وتبلغ قدرته الإنتاجية المركبة نحو 1.5 جيجاوات، وستصل القدرة الإجمالية للمجمع إلى 5 جيجاوات بحلول العام 2030. وسيسهم عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية في دبي سنوياً.

o بالإضافة إلى الطاقة الشمسية، تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بإنشاء محطة كهرومائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات في حتا. والمشروع هو الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي بسعة تخزين تبلغ 1,500 ميجاوات ساعة.

o في فبراير 2022، أعلنت الهيئة عن تحويل محطة حصيان لإنتاج الطاقة، وهي المحطة الوحيدة في المجموعة التي تعمل بنظام الدورة المزدوجة، إلى محطة تعمل بالغاز الطبيعي حصراً.

o تتطلع هيئة كهرباء ومياه دبي إلى زيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في دبي من أكثر من 320 محطة في عام 2021 إلى 1000 محطة بحلول العام 2025. هذا التوسع شجّع المزيد من الأفراد على شراء السيارات الكهربائية في دبي.

• تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول العام 2030.

• أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروع الهيدروجين الأخضر في مايو 2021، وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجري الهيئة دراسة مفصلة لتطوير استراتيجية محددة وخارطة طريق لتقنيات الهيدروجين الأخضر.

لهيئة كهرباء ومياه دبي سجلٌ حافلٌ في تميز الأداء التشغيلي وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة

• هيئة كهرباء ومياه دبي هي شركة مرافق رائدة، تفوّقت على نظيراتها في أوروبا وأمريكا الشمالية في مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالاعتمادية والتوافرية.

o انخفضت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الطاقة لدى الهيئة إلى 3.3% فقط في عام 2021 مقارنة مع نسبة 6-7% لدى نظيراتها في أوروبا وأمريكا الشمالية.

o انخفض معدل دقائق انقطاع الكهرباء لكل متعامل سنوياً لدى الهيئة إلى 1.43 دقيقة في عام 2021 مقارنةً مع معدل 15 دقيقة لدى نظيراتها في أوروبا وأمريكا الشمالية.

o نجحت الهيئة في خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى 5.3% مقارنة بنسبة 15% لدى نظيراتها في أوروبا وأمريكا الشمالية.

• تنفذ الهيئة تحسينات مستمرة للارتقاء بكفاءتها التشغيلية واتباع أفضل المعايير الدولية.

الابتكار التكنولوجي أولوية أساسية في نهج العمل الذي تتبعه الهيئة، ما يرسخ مكانتها كشركة خدماتية رقمية عالمية رائدة

• تستثمر هيئة كهرباء ومياه دبي باستمرار في التقنيات الجديدة لتحسين عملياتها التشغيلية وتقديم حلول قوية وشاملة.

o تخصص الهيئة استثمارات بقيمة 7 مليارات درهم في مبادرات الشبكة الذكية خلال الفترة من 2014 إلى 2035. ويشمل ذلك البنية التحتية المتقدمة للقياس في شبكات الطاقة والمياه، والبيانات الضخمة والتحليلات، وتقنيات الأتمتة والبنية التحتية التقنية الإضافية، ومزايا أمن الأنظمة المتقدمة، وتعزيز التكامل بين الأنظمة.

o تفخر الهيئة بأنها كانت من أوائل الجهات التي تبنّت الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأول شركة من غير شركات الاتصالات في الدولة تحصل على ترخيص لإنترنت الأشياء، كما وصلت نسبة استخدام القنوات الذكية لخدماتها من قبل المتعاملين إلى 98.7% وفق بيانات الربع الأخير من العام 2021.

o تستثمر الهيئة في تقنيات متقدمة مثل الخوذة والنظارات الذكية (DAQRI) التي تعمل بتقنية الواقع الافتراضي لدعم المهندسين في محطات الطاقة، وتقنية عدسات الواقع المدمج "هولولينس" لعرض بيانات فعلية ثلاثية الأبعاد تدعم اتخاذ قرارات فعالة، والموظف الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "رماس" لتحسين خدمة المتعاملين.

o في يناير 2022، أطلقت الهيئة قمرها الاصطناعي النانوي "ديوا – سات 1" في إطار برنامج "سبيس دي"، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الصناعية النانوية لتحسين العمليات والصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.

تتمتع هيئة كهرباء ومياه دبي بمركز مالي قوي مع وضوح كبير في إمكانية توليدها للتدفقات النقدية وتحقيق العوائد للمساهمين

• تتميز الهيئة بقدرات متقدمة ووضوح كبير في إمكانية توليدها لتدفقات نقدية مستقرة وعوائد مرتفعة للمساهمين بالاستناد إلى تميز أدائها التشغيلي، واستثماراتها الرائدة في التقنيات والأصول الحديثة، والسياسات الحكومية الداعمة والمحفزة.

• تعد الهيئة المزود الوحيد لخدمات الكهرباء والمياه بجانب كونها مزوداً رئيسياً لخدمات تبريد المناطق في دبي. وقد حققت خلال العام 2021 إيرادات قوية بلغت 23.8 مليار درهم بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.0% بين عامي 2019-2021.

• لدى الهيئة إطار تعرفة شفاف يعكس التكلفة الفعلية مما ينعكس إيجاباً على جميع أصحاب المصلحة ويمكن الهيئة من تحقيق أرباح قوية ومستدامة وعوائد مجزية على الاستثمارات للمساهمين.

o في عام 2021، بلغت أرباح الهيئة قبل مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 12.1 مليار درهم (بهامش أرباح بنسبة 50.7%)، وبلغ صافي الدخل 6.6 مليار درهم (بهامش دخل صافٍ بنسبة 27.5%).

• تتمتع الهيئة بميزانية عمومية قوية مع صافي دين منخفض يبلغ 17.6 مليار درهم فقط في عام 2021 (نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ 1.5 ضعف)

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

تعتزم الشركة توزيع أرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية بعد اكتمال الطرح، حيث ستقوم بتوزيع الدفعة الأولى من الأرباح في أبريل والثانية في أكتوبر من كل عام. وتتوقع الهيئة ألا يقل إجمالي التوزيعات عن 6.2 مليار درهم إماراتي سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة (أكتوبر 2022 - أبريل 2027). ولتجنب الشك، تتوقع الشركة توزيع الدفعة الأولى من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم إماراتي بعد الطرح الدولي، وذلك عن النصف الثاني من عام 2022 تُدفع للمساهمين في أكتوبر 2022. وقد وُضِعت سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات المجموعة بتوليد تدفقات نقدية قوية وقدرتها المحتملة على تحقيق الأرباح على المدى البعيد. كما أن هذه السياسة تسمح للمجموعة بالاحتفاظ برأس مالٍ كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى البعيد.

وتخضع سياسة توزيع الأرباح لمراجعة مجلس الإدارة من أجل ضمان توافقها مع متطلبات إدارة النقد لأعمال المجموعة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية ومصاريف الفائدة والنفقات الرأسمالية المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع المجموعة أن يأخذ مجلس الإدارة ظروف السوق أيضاً بعين الاعتبار، والبيئة التشغيلية في أسواق الهيئة حينها، وتوقعات مجلس الإدارة لأداء أعمال المجموعة.

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