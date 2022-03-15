2 % ارتفاع احتياطي الإمارات من النفط الخام إلى 107 مليارات برميل

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تصدر الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية في مؤشر الاكتفاء الذاتي من الطاقة، والذي يعني نسبة إنتاج الطاقة الأولية إلى الطلب الكلي على الطاقة، ويعد من أهم المؤشرات ضمن تقرير التنافسية العالمية، حيث يقيس قدرة الدول على توفير الاحتياج من الطاقة من مصادرها الذاتية.

وأضاف مركز التنافسية والإحصاء، في تقرير حديث صدر أمس، أن احتياطي الإمارات من النفط الخام ارتفع إلى 107 مليارات برميل في نهاية 2020 مقابل 105 مليارات برميل في 2019 بزيادة 2%، مشيراً إلى أن صادرات الإمارات من النفط الخام وصلت إلى 2.418 مليون برميل يومياً في 2020 مقابل 2.414 مليون برميل يومياً في 2019.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة التصميمية لمصافي تكرير النفط في الدولة، ارتفعت إلى 1.272 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2020 مقابل 1.127 مليون برميل يومياً في الفترة من 2015 إلى 2019، و710 آلاف برميل يومياً في الفترة من 2013 إلى 2014 و690 ألف برميل يومياً في الفترة من 2010 إلى 2012.

مصافي التكرير

وأرجع التقرير الزيادة في الطاقة التصميمية لمصافي التكرير في الدولة إلى زيادة الطاقة التكريرية من الرويس من 400 ألف إلى 817 ألف برميل يومياً بينما ارتفعت طاقة التكرير من جبل علي من 120 إلى 210 آلاف برميل يومياً وزادت طاقة التكرير من الفجيرة من 85 إلى 160 ألفاً في حين استقرت من أبوظبي (أم النار سابقاً) عند 85 ألف برميل يومياً.

وحل البنزين في قائمة الأكثر مبيعاً من المنتجات النفطية المكررة في عام 2020 بنحو 6.741 مليون طن متري، يليه وقود الطائرات والكيروسين بإجمالي 4.437 مليون طن متري، ثم زيت الغاز والديزل بنحو 2.742 مليون طن متري، يليه غاز البترول المسال 474.3 ألف طن متري وزيت الوقود 116.9 ألف طن متري وزيوت التشحيم 105.4 آلاف طن متر.

الغاز الطبيعي

في سياق آخر، أظهرت إحصائيات مركز التنافسية والإحصاء أن احتياطي الإمارات من الغاز الطبيعي وصل إلى 7.73 تريليونات متر مكعب في نهاية العام 2020، بزيادة قدرها 26.9% مقارنة بنحو 6.091 تريليونات متر مكعب في 2019.

وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي إنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي المسوق وصل إلى 55 مليار متر مكعب في العام 2020، وهو ما يجعل الدولة ضمن مجموعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، فيما وصلت صادرات وإعادة تصدير الدولة من الغاز الطبيعي لنحو 8.766 مليارات متر مكعب في عام 2020.

لفت التقرير إلى أن إنتاج الإمارات من سوائل الغاز الطبيعي «المتكثفات» زاد إلى 860 ألف برميل يومياً في 2020 مقابل 852.5 ألف برميل يومياً في 2019، ووصلت الصادرات إلى 755.4 ألف برميل يومياً مقابل واردات بنحو 142.8 ألف برميل يومياً.

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