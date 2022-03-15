معهد سانز يشارك في «جيسيك 2022»

المصدر: دبي ـ البيان

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يشارك معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك 2022» والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 21 و23 مارس. وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: هناك فجوة متزايدة في مهارات الأمن السيبراني وحاجة مستمرة للمبتدئين وللأفراد المؤهلين في المؤسسات الخاصة والحكومية لصقل المواهب والتدريب المستمر لمواجهة خطر الهجمات السيبرانية المحدق في كافة أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط. وفي ظل نقص الأشخاص الذين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل، تزداد صعوبة عثور المؤسسات على الموظفين المناسبين لشغل الوظائف المناسبة.

وأضاف: لدينا العديد من المنتجات التي نقدمها للمؤسسات الخاصة والحكومية لمساعدة على تزويد موظفيها بأفضل تجربة تدريبية ممكنة، ونرى أن جيسيك، وهو الفعالية الأكبر للأمن السيبراني في الدول العربية، المنصة المثالية لاستعراض منتجاتنا وتعريف المختصين في المجال بأبرز مزايا سانز التي لا تقتصر على الدورات التدريبية. وخلال فعاليات جيسيك، يتيح سانز للزوار فرصة تجربة البرنامج التدريبي «سانز سكيور الشرق الأوسط 2022» الذي يقام في الرياض الشهر الحالي، وذلك بفضل ميزة التدريب المباشر عبر الإنترنت.

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