«مهرجان هولي» 19 الجاري في «سوق المرفأ»

المصدر: دبي - البيان

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يحتفي «سوق المرفأ» في «جزر ديرة» بالتعاون مع «Truckers UAE»، بـ«مهرجان هولي» الهندي الشهير، وبإمكان الزوار الاستمتاع باستخدام البودرة الملونة المتوفرة بين أكشاك المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى مشاهدة العروض الحية التي يؤديها «هاردي ساندو» و«ماني آجلا» و«فانكي بويز» وسيُقام هذا المهرجان في 19 مارس الجاري ابتداءً من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً.

يحتفي «هولي» الذي يُعرف أيضاً بكونه مهرجان الألوان، بانتصار الخير على الشر وتغيير الفصول من الشتاء إلى الربيع. ويزخر هذا الحدث الذي سيقام على الواجهة البحرية المذهلة، بمجموعة كبيرة من أكشاك المأكولات والمشروبات، وخصوصاً تلك التي تقدم الوجبات الهندية التقليدية والعصرية، وبمزيج رائع من الأنشطة تستحق النشر على الانستغرام، بالإضافة إلى ألوان مشرقة ونابضة بالحيوية ترسم خطوط الطقوس التقليدية.

يشكل هذا المهرجان فرصة فريدة من نوعها للاستمتاع بأجمل الأغاني مثل «Soch» التي يؤديها «هاردي ساندو»، وأغاني نجم البوب «ماني آجلا»، وعروض «فانكي بويز» الحائزة على لقب «الفرقة الموسيقية الأكثر إمتاعاً في الهند»، حيث سوف تلعب أجمل مقطوعاتها الموسيقية الناجحة على مدار اليوم.

وتماشياً مع عطلة نهاية الأسبوع الجديدة يومي السبت والأحد، فإن ساعات العمل الجديدة لـ«سوق المرفأ» قد أصبحت من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل يوم الجمعة، ومن الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل يومي السبت والأحد.

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