دبي للأمن الإلكتروني يعرض مشاريعه ومبادراته بمعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دبي الرقمية عن مشاركة مركز دبي للأمن الإلكتروني، بوصفه الشريك الحكومي الرسمي في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك 2022»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 21 وحتى 23 مارس الجاري، بهدف تسليط الضوء على سبل التواصل الفعالة ومزاولة الأعمال في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة والعالم.

يسعى المركز من خلال هذه المشاركة إلى عرض العديد من مشاريعه ومبادراته المبتكرة التي تأتي في سياق تنفيذ استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني. كما يسلط المركز الضوء على دوره في الإشراف على تنفيذ المعايير كافة التي تضمن تحقيق الأمن الإلكتروني في دبي.

وقال حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: في عالم اليوم، حيث تتوالى التحولات بسرعة متلاحقة في كل المجالات وفي المقدمة منها المجال الرقمي، أصبح أمن المعلومات واحدة من الأولويات القصوى من أجل تأمين الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وتوفير أسباب الرفاه والسعادة للإنسان. ونحن في دبي ودولة الإمارات عموماً نعطي هذا الأمر الأهمية المستحقة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة. وفي هذا السياق تأتي مشاركتنا الفاعلة في «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات»، الحدث الذي يشكل منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من القادة وصناع القرار من الأوساط الدولية المتخصصة في مجال أمن المعلومات.

وأضاف: يعدّ أمن المعلومات اللبنة الأساسية لمنظومة التحول الرقمي في جميع مدن العالم، لذا تحرص دبي الرقمية ومن خلال مركز دبي للأمن الإلكتروني على المشاركة، من أجل الاطلاع على التوجهات العالمية في القطاع وصياغة أُطر تعاون وشراكات فعالة بين مختلف الجهات والمؤسسات المختصة.

وأكد أن انعقاد «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات» يأتي تأكيداً لعودة التعافي التام من تبعات جائحة «كوفيد 19»، وتجسيداً لطبيعة المرحلة الجديدة، حيث تعود دبي لتأكيد موقعها العالمي كمركز رائد للفعاليات الكبرى التي تستقطب المشاركين من شتى أنحاء العالم.

وسيقدم مركز دبي للأمن الإلكتروني تصورات مستقبلية لتعزيز فاعلية أنظمة أمن شبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، وآليات الدعم الفني والاستشاري لتعزيز ودعم الأمن السيبراني للجهات، وذلك بما يعزز مرونة الفضاء الإلكتروني في دبي.

ويستضيف معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات أكثر من 8 آلاف من المتخصصين من الأوساط العالمية المعنية بمجال أمن المعلومات، وقادة الشركات، والمستخدمين النهائيين من الجهات الحكومية وكبار المشترين لحلول الأمن الإلكتروني. وانطلقت فعاليات معرض «جيسيك» للمرة الأولى في 2012، ليصبح المعرض والمؤتمر الأهم والأكثر تأثيراً بمجال الأمن الإلكتروني والتقنيات الرقمية، والوجهة المثالية للخبراء والمتخصصين في القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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