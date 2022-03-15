«يوشي ماركتس» تحصل على تصريح «سلطة تنظیم الخدمات المالیة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «يوشي ماركتس»، المعروفة سابقاً باسم «البورصة العربية»، حصولها على تصريح «سلطة تنظیم الخدمات المالیة» لسوق أبوظبي العالمي، ما يخولها تقديم خدمات التداول متعددة الأطراف وخدمات «الحافظ الأمین» للاستثمار الجماعي في الأصول الرقمیة.

ستوفر «يوشي ماركتس» منظومة شاملة تضمن الشفافية والأمان، وسوقاً لتداول الأصول الرقمية المعتمدة من «سلطة تنظیم الخدمات المالیة» لسوق أبوظبي العالمي تشمل جميع الأنشطة، ومن بينها التداول والتسوية وخدمات الحافظ الأمين والمحافظ. فقد شهدت الأسواق المشفّرة في العالم تقلبات في الأشهر الـ12 الماضية. وفي ظل النظام البيئي الحالي للكيانات غير المنظمة التي توفر منصات تداول مشفّرة.

وتعد «يوشي ماركتس» واحدة من منصات التداول الرقمي القليلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل منصة معتمدة لأنشطة الاستثمار الجماعي في الأصول الرقمية، إذ تمتلك السيولة الخاصة بها وقائمتها الإلكترونية لأوامر البيع والشراء، بما يعود بالنفع على عملائها بفروق أسعار وعمولات أقل.

وسيتولى مصطفى خريبة منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«يوشي ماركتس». ويشغل منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة «آيس بريج كابيتال» وعضو مجلس إدارة «ميرا بنك»، و«أوستريليان جلف كابيتال» و«كوانتم إيج كوربوريشن»، وعضو لجنة تسيير مبادرة Pathway 20. وقد تم اختيار مصطفى ضمن قائمة تضم أفضل 50 مديراً لصناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لعامي 2015 و2016. ويتمتع مصطفى بخبرات مشهود لها في مجال إيجاد القيمة للشركات. وقد شغل عدداً من المناصب القيادية في العديد من المؤسسات في دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وكان عضواً في مجلس إدارة العديد من الكيانات المدرجة محلياً.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: نتوجه بالتهنئة لفريق «يوشي ماركتس» لحصولهم على تصريح «سلطة تنظیم الخدمات المالیة» ونرحب بانضمامهم إلى سوق أبوظبي العالمي ومجتمع الأصول الرقمية سريع النمو هنا في أبوظبي، والتي تعد الوجهة المفضلة للمتعاملين في الأسواق المشفّرة وشركات الأصول الرقمية، ومن بينهم «يوشي ماركتس». وذلك لما يقدمه لهم إطارنا التنظيمي من مزايا تخص تداول الأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي بالإضافة إلى نظامها المالي القوي الذي يسهم في تحقيق طموحات أعمالهم.

وقال مصطفى خريبة المساهم الأكبر في يوشي ماركتس ورئيسها التنفيذي: أتوجه بالتهنئة لفريق «يوشي ماركتس» لنجاحهم في الحصول على تصريح تقديم الخدمات المالیة، والذي ننتقل بموجبه إلى مرحلتنا التالية، حيث توجد إمكانات هائلة وطلب كبير على منتجات الأصول الرقمية المدعومة بتقنية «بلوك تشين»، التي نتوقع أن يزداد زخمها على مدار السنوات الخمس إلى العشر المقبلة إذ ستصبح بيئة أعمال التداول الرقمي والأسواق المشفّرة، أكثر تنظيماً في السنوات المقبلة. وبناء على ذلك اتخذنا قرارنا بالاستثمار في فريق «يوشي ماركتس» هنا في دولة الإمارات. ونحن ملتزمون تقديم بنية تحتية فعّالة وشفافة وآمنة لتداول الأصول الرقمية وفق الأطر التنظيمية لـ«سلطة تنظیم الخدمات المالیة» لسوق أبوظبي العالمي.

ويمتلك فريق يوشي خبرات مجمّعة تصل إلى 125 عاماً في قطاع أسواق التداول ويقوده أرشاد خان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، والذي يعد من الرموز المخضرمة والمتميزة في مجال التداول والخدمات المنظمة، إذ أسهم في إنشاء أربعة أسواق لتداول الأوراق المالية في المنطقة والهند.

ومن جهته قال أرشاد خان: سعداء بهذا الإنجاز الكبير، ونتوجه بالشكر لـ«سلطة تنظیم الخدمات المالیة» لسوق أبوظبي العالمي على منحه تصريح تقديم الخدمات المالیة، فقد أبدى فريق الهيئة دعمه الكبير لنا، ونشكر لهم ترحيبهم بنا وحسن تعاونهم معنا، والذي تجسد في العديد من المراحل من خلال تقديمهم للإرشادات التوجيهية التي قادتنا بنجاح نحو تحقيق الهدف. ويتطلع فريق «يوشي ماركتس» إلى خدمة مجتمع الاستثمار عبر فئات جديدة وناشئة من الأصول، من خلال خبراتنا المتخصصة في مجال تأسيس وإدارة أسهم حصص الملكية وتداول السلع والعملات.

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