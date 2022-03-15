«ساكسو إنفيستور» منصة لتزود المستثمرين بالتحليلات الدقيقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن ساكسو بنك، البنك المتخصص في مجالات التكنولوجيا المالية والتداول والاستثمار في الأصول المتعددة، عن خطط تكثيف جهوده لدعم قطاع التجزئة سريع النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إطلاق منصة «ساكسو إنفيستور» الجديدة، المنصة سهلة الاستخدام والمصممة لتزويد المستثمرين في الحيّز الموجه ذاتياً بالأدوات والتوجيهات والتحليلات الدقيقة الضرورية لتلبية تطلعاتهم المالية ومساعدتهم على إحداث تأثير من خلال الاستثمار.

وتُوفر المنصة المبتكرة فرص الوصول إلى الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار والسندات والعملات المشفّرة والمحافظ المُدارة، بينما تمنح المستثمرين واجهة سهلة الاستخدام للاطلاع على كثير من المحتوى البحثي والمواضيع الاستثمارية، لتكون بمثابة خيارٍ استثماري مبسط وسهل ومخصص يتوفر من خلال أجهزة المحمول والحواسب على حدّ سواء.

وقال داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يتسم المشهد الاستثماري بتعقيده نظراً لاختلاف الفرص المتاحة أمام المستثمرين الناشئين. وتُتيح «ساكسو إنفيستور» للعملاء فرصة اتخاذ القرارات الأمثل في الأسواق المالية».

وأضاف: «تتمثل رؤية ساكسو بنك في تمكين الأفراد من تحقيق تطلعاتهم المالية وإحداث الفارق، علماً أنّ المنصة الجديدة تُقدم معلومات قيّمة ومواضيع متعلقة بالتنوع والاستثمار، ما يُتيح للجميع، بدءاً من الوافدين الجدد إلى السوق، ووصولاً إلى المستثمرين المخضرمين، الفرصة لإحداث الفارق الحقيقي بالاعتماد على خياراتهم الاستثمارية».

وتُعتبر المنصة أحدث الحلول والمنتجات التي يطرحها ساكسو بنك بهدف دعم المحفظة المتنامية للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما مع تسجيل زيادة بنسبة 150% في المستثمرين الجُدد المسجلين في المنطقة على مدى العامين الماضيين، فضلاً عن الارتفاع في نسبة المستثمرات مع تشكيل النساء ما يصل إلى 18% من العملاء الجدد خلال عام 2022، في زيادة بنسبة 11% عن عام 2020؛ و14% في عام 2021.

ومن جهتها، قالت تارا تيان، الرئيسة الإقليمية لشؤون التسويق في ساكسو بنك: «نشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد المستثمرات الراغبات بدخول أسواق رأس المال، مما يجعل من منصة «ساكسو إنفيستور» الحلّ الأمثل بالنسبة لهنّ لتلبية تطلعاتهنّ المالية وترك الأثر الذي يطمحن إليه على أنفسهن وعلى المجتمعات من حولهن وعلى العالم بأسره».

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