الإمارات دبي الوطني يُطلق موقعاً إلكترونياً شاملاً لدعم الاكتتابات العامة المرتقبة

المصدر: دبي - البيان

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أطلق بنك الإمارات دبي الوطني موقعاً إلكترونياً شاملاً لمساعدة المستثمرين الأفراد على المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة في سوق دبي المالي.

وتأتي هذه المبادرة بعد إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن خطط الإمارة لإدراج 10 شركات حكومية في سوق دبي المالي ضمن إطار استراتيجية أشمل للوصول بالقيمة السوقية لأسواق المال في دبي إلى 3 تريليونات درهم (816.8 مليار دولار).

وتتيح منصة الاكتتابات العامة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني للمستثمرين في الإمارات الراغبين بالمشاركة في الاكتتابات العامة إمكانية الدفع الفوري لمبلغ الاكتتاب مع تسهيل سبل التحويل المصرفي للمستثمرين من خارج الدولة. ويعزز ذلك التسهيلات الرقمية التي يقدمها البنك للمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك ومنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي. ويسهم الموقع الإلكتروني الجديد في تسهيل عمليات الاكتتاب لقاعدة أوسع من المستثمرين في جميع أنحاء الدولة وخارجها بما في ذلك عملاء بنك الإمارات دبي الوطني الحاليين والعملاء المحتملين.

وسيدعم الموقع الإلكتروني التابع لبنك الإمارات دبي الوطني رحلة المستثمرين في كل خطوة، بدءاً من مساعدة العملاء المحتملين على تسجيل اهتمامهم بالاكتتابات العامة القادمة، مروراً بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالاكتتاب العام بما في ذلك أبرز البيانات المتعلقة بالشركة المصدرة، وتواريخ الإدراج، والسبل المتاحة للاكتتاب، وانتهاءً بتمكينهم من إتمام عمليات الدفع عبر الموقع الإلكتروني نفسه. وتدعم واجهة الموقع عملية الاكتتاب في خمس خطوات بسيطة دون حاجة لاستخدام المعاملات الورقية.

وتعتبر مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أول مجموعة مصرفية في المنطقة تتيح للمستثمرين الجدد فرصة الوصول الفوري للمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية وتداول الأوراق المالية وتزويدهم برقم مستثمر وحساب تداول فوريين في سوق دبي المالي من خلال تعاون استراتيجي بين شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، ذراع خدمات الوساطة والأوراق المالية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وسوق دبي المالي.

وقال أحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني: تشهد الأسواق المالية الإماراتية العديد من التطورات التي تسهم بمجملها في خلق مناخ ملائم للاكتتابات العامة الأولية. ويسرنا في بنك الإمارات دبي الوطني أن نتخذ زمام المبادرة لتوسيع قاعدة المستثمرين عبر إطلاق منصة رقمية بالكامل تدعم رحلة المستثمرين الأفراد من الاكتتاب وحتى الدفع. كما يسرنا أن نكون أول مؤسسة في الدولة تتعاون مع سوق دبي المالي لإصدار رقم مستثمر وحساب تداول فوريين للمستثمرين في الإمارات. ويشكل ذلك علامة فارقة في التزامنا المستمر بتوفير تجربة تداول سلسة للمستثمرين في الدولة. وتؤكد مثل هذه المبادرات التزامنا بدعم رؤية الإمارات في بناء بنية تحتية قوية للأسواق المالية والمستثمرين.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من الجهود الحثيثة التي يبذلها سوق دبي المالي لمنح المستثمرين وصولاً سلساً إلى السوق وتبسيط تجربة انضمامهم إليه. وأسهم الاستثمار المكثف لسوق دبي المالي في الحلول والتحسينات الرقمية المبتكرة في تمكين أعضاء السوق من لعب دور فعال في استقطاب مستثمرين جدد استعداداً للاكتتابات العامة الأولية المتوقعة وزيادة نشاط التداول في السوق. وأدت هذه الجهود إلى زيادة أعداد المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي بنسبة 100٪ خلال 2021، ويشكل المستثمرون الأجانب 63٪ من مجمل أعداد هؤلاء المستثمرين الجدد. ويسهم هذا الإنجاز في إرساء الأسس اللازمة لتحقيق مزيد من النجاحات بالتعاون مع شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية وغيرها من أعضاء التداول الآخرين الحريصين على توفير خدمات متطورة.

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