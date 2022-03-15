15 ألف زائر لمنصة «سلطة مدينة دبي الملاحية» بمعرض دبي العالمي للقوارب

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت سلطة مدينة دبي الملاحية مشاركة ناجحة بمعرض دبي العالمي للقوارب 2022، والذي عقدت فعالياته في دبي هاربر بين 9 إلى 13 مارس الجاري. واستقبلت منصة سلطة مدينة دبي الملاحية أكثر من 15 ألف زائر للاطلاع والتعرف على الخدمات المقدمة وآخر الابتكارات المعروضة في المجال البحري، على رأسها خريطة دبي البحرية التفاعلية التي عرضت للمرة الأولى ضمن فعاليات المعرض.

وأوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، أن السلطة الملاحية حريصة على تنظيم النشاط البحري في مياه دبي وتقديم العديد من التسهيلات لتيسير الإجراءات المرتبطة بأنشطة القطاع الملاحي في الإمارة، مشيراً إلى إطلاق حزمة من التسهيلات لصالح اليخوت الأجنبية الزائرة لدعم مبادرة دبي وجهة بحرية شتوية سياحية 2022.

وأضاف: أطلقت سلطة مدينة دبي الملاحية عدداً من الخدمات والتسهيلات لصالح اليخوت الأجنبية الزائرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة، والإعفاء من الرسوم الجمركية في حال تم شحن اليخوت إلى دبي، مع تقديم خدمة إدخال اليخوت الأجنبية على مدار الساعة، وغيرها من التسهيلات التي وفرتها السلطة لأصحاب اليخوت الأجنبية. وأوضح أن خريطة دبي البحرية التفاعلية التي تم إطلاقها لأول مرة في المعرض لاقت إقبالاً واسعاً من قبل الزوار، حيث يتم من خلال الخريطة التعرف على مناطق الرسو والأنشطة الترفيهية، والأماكن السياحية، ومناطق رسو السفن التجارية، بالإضافة إلى المناطق المحظورة.

كما أتاحت السلطة الملاحية من خلال منصتها محفظة متكاملة من الخدمات، من بينها إتاحة تسجيل أو تجديد رخص الدراجات المائية الترفيهية «جت سكي» لمدة عام أو عامين، إضافة إلى تفعيل خدمة التفتيش الذاتي لوسائل النزهة البحرية (حتى 12 متراً) عن طريق تحميل الصور المطلوبة بشكل إلكتروني، كما قدمت منصة السلطة خدمات التجديد الفوري لتصاريح الأنشطة البحرية، وتسجيل الوسائل البحرية وترخيص الطواقم من خلال المنصات الرقمية الذكية بمنصة السلطة.

وخلال المعرض، استقبل الشيخ سعيد عدداً من الشركاء الاستراتيجيين لسلطة مدينة دبي الملاحية، إضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين ونخبة من المتخصصين بمجال القوارب واليخوت من داخل الدولة وخارجها، حيث تركزت المناقشات حول سبل دعم وتطوير مكانة القطاع البحري في دبي والارتقاء بها وسط المحافل المحلية والعالمية.

وأكد خلال مناقشاته دور السلطة في تحديد ودراسة مسار المستقبل المستدام للقطاع البحري في إمارة دبي، من خلال التركيز على أهداف الإمارات والحفاظ على مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأنشطة الترفيهية البحرية، وواحدة من العواصم البحرية الأكثر تطوراً وتنافسية عالمياً، مشيراً إلى الجهود المبذولة لدعم وتطوير البنية التحتية البحرية للمياه الإقليمية بالإمارة.

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