10 % نمو قطاع الأغذية والمشروبات بمنطقة عجمان الحرة خلال 2021

المصدر: عجمان- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت منطقة عجمان الحرة عن تسجيل نمو بنسبة 10% في عدد الشركات المسجلة في قطاع الأغذية والمشروبات خلال 2021 مقارنة بعام 2020. ووصل بذلك عدد شركات الأغذية والمشروبات إلى أكثر 370، ما يعكس تنامي جاذبيتها للشركات الساعية لإطلاق أعمالها والتوسُّع إقليمياً.

وتواصل منطقة عجمان الحرة البناء على سجلها الحافل بالتميز كأحد أبرز مراكز الأعمال المفضلة إقليمياً لقطاع الأغذية والمشروبات، وتعكس النتائج الجديدة تنامي ثقة المستثمرين الأجانب وشركات الأغذية والمشروبات ببيئة الأعمال المحلية، ومرافق وخدمات المنطقة الحرة والتي تتيح لها مواصلة استقطاب شركات الأغذية والمشروبات من الأسواق الإقليمية والعالمية. وتقدم منطقة عجمان الحرة كافة السبل الضامنة لتسهيل تأسيس الشركات، متيحة لشركاء الأعمال الاستفادة من مجموعة من المقومات التنافسية، ومن ضمنها حزم المحفزات ذات القيمة المضافة، الموقع الاستراتيجي المميز، والحلول المتكاملة ذات التكلفة المُخفَّضة، والمرافق الحديثة، والإجراءات المبسطة لتأسيس الأعمال.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة في عجمان: لطالما شكَّل قطاع الأغذية والمشروبات جزءاً لا يتجزأ من مسيرة نجاحنا، وإحدى القطاعات الأسرع نمواً في الدولة عموماً. وقد ركزنا جهودنا منذ بداية الوباء على ضمان استمرارية سلاسل إمداد المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال منظومتنا اللوجستية المتكاملة. وتعكس النتائج التشغيلية التي صدرت مؤخراً جهودنا المستمرة لزيادة زخم هذا القطاع واستقطاب المزيد من شركات الأغذية والمشروبات إلى المنطقة. ونثق بأنَّ منطقة عجمان الحرة ستواصل ترسيخ مكانتها في مصافِ أفضل وجهات الأعمال إقليمياً للشركات ضمن مُختلف القطاعات، لا سيما الأغذية والمشروبات، في ظل المؤشرات القوية التي سجلها القطاع خلال العام الماضي. وسنمضي قُدُماً في إرساء دعائم منظومة أعمال ذات مستوى عالمي لزيادة زخم الأنشطة التجارية واستقطاب الاستثمارات الخارجية باعتبارها روافد تعزز تنوع ومرونة منظومة الاقتصاد الوطني.

وتحتضن المنطقة الحرة حالياً أكثر من 370 شركة في قطاع الأغذية والمشروبات، تزاول أنشطة إنتاج وتوزيع مجموعة واسعة من السلع الغذائية. ومن المتوقع أن يتواصل نمو عدد الشركات في هذا القطاع لمواكبة الطلب المتنامي على الأغذية والمشروبات، ونتيجةً لنجاح إمارة عجمان ودولة الإمارات عموما في توفير البنية التحتية المتطورة، واستيفاء كافة متطلبات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز