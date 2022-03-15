سيراميك رأس الخيمة توقع صفقة استحواذ على مجموعة كلودي بنسبة 100%

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ بنسبة 100% على مجموعة كلودي (بما في ذلك 49% في مشروع مشترك) بقيمة إجماليه قدرها 39 مليون يورو. والصفقة مشروطة بموافقة الجهات التنظيمية، ويعمل الطرفان عن كثب لإنهاء الصفقة المقرر تنفيذها بحلول 31 مايو 2022.

وكلودي هي شركة ألمانية تأسست في مجال تصنيع مستلزمات الحمامات والمطابخ وأنظمة الاستحمام عالية الجودة. ويبلغ عمر الشركة ما يقارب 100 عام، ولها بصمة تصنيعية في جميع أنحاء ألمانيا والنمسا والمجر والإمارات. ويبلغ إجمالي إيرادات مجموعة كلودي حوالي 120 مليون يورو، مع مبيعات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وفي عام 2007، دخلت شركة سيراميك رأس الخيمة في مشروع مشترك مع مجموعة كلودي، لتأسيس العلامة التجارية «KLUDI RAK» لإنتاج وبيع مستلزمات الحمامات والمطابخ في الشرق الأوسط. ونمت هذه الشراكة وأثبتت أنها ناجحة ومربحة، وسجلت نموًا رائعًا وهوامش ربح مستدامة عززت أساس الشركة لتحمل ظروف السوق الصعبة الأخيرة.

ويمثل الاستحواذ الاستراتيجي على مجموعة كلودي فرصة لشركة سيراميك رأس الخيمة لتقوية أعمالها الأساسية الحالية المتنامية عبر أسواق ألمانيا وأوروبا ؛ ومن المتوقع أيضًا أن تكمل العلامة التجارية مجموعة منتجات سيراميك رأس الخيمة وتزيد من عروضها لتشمل مستلزمات الحمامات والمطابخ مما يعزز ظهور العلامة التجارية «KLUDI RAK» في الأسواق الرئيسية لسيراميك رأس الخيمة، ومن المتوقع أن تحقق هذه الصفقة تعاوناً تشغيليًا في التصنيع، مما يعزز وجود مصانع الشركتين في جميع أنحاء أوروبا، والإمارات العربية المتحدة، وآسيا.

وقال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي للمجموعة سيراميك رأس الخيمة: يأتي هذا الاستحواذ بما يتماشى مع استراتيجية النمو لدينا والتزامنا بتعزيز وجودنا في الأسواق الرئيسية والتركيز على المنتجات الأساسية. كما أنها ستوفر لسيراميك رأس الخيمة الفرصة لقيادة التوسع في الأسواق الأوروبية وتعزز مكانتنا في قطاع المشاريع عبر أعمال الأدوات الصحية ومستلزمات الحمامات والمطابخ. والاستحواذ مبني على شراكة طويلة الأمد ورؤية مشتركة، ويفتح فرصًا جديدة لمجموعة كلودي حيث نهدف إلى تطوير هذه العلامة الأوروبية القوية والتاريخية بشكل أكبر، عن طريق تمويل استراتيجيتها ودفع التحديث إلى الأمام ورقمنة العلامة التجارية. وسيوفر هذا أيضًا فرصة لمجموعة كلودي للاستفادة من شبكة سيراميك رأس الخيمة لدفع المزيد من قيمة مستلزمات الحمامات .

وقال جوليان هينكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة كلودي: نحن على ثقة من أن هذه الصفقة ستكون مفيدة للغاية لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العملاء والمساهمون. ومجموعة كلودي هي الآن علامة تجارية أكثر قوة وعلى مستوى عالمي في مجال مستلزمات الحمامات والمطابخ وفي وضع يسمح لها بالاستفادة من شبكة سيراميك رأس الخيمة لتوسيع عرض منتجاتها إلى الأسواق التي لم تكن ممكنة لولا ذلك.

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