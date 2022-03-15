«بلومبرغ»: «باينينس» نالت رُخصة تشغيل في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصدر مُطلع بأن «باينينس هولدينغز»، أكبر بورصة على مستوى العالم لتداول العملات المُشفّرة من حيث حجم التداولات، قد حصلت على رخصة لتداول الأصول الافتراضية في دبي.

وذكرت «بلومبيرغ» أن هذه الخطوة تُعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة «باينينس» الرامية إلى تهيئة الساحة لتحقيق دفعة كبرى لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب المصدر، فقد نالت «باينينس» الرخصة للتداول في «مركز دبي التجاري العالمي» لتكون أول مُستثمر أساسي في العملات المُشفّرة بالمركز.

وكانت «بلومبيرغ» قد ذكرت في سبتمبر الماضي أن «باينينس» تسعى لتأسيس مقر دائم لها في دبي. كما ذكرت الوكالة في الشهر الماضي بأن المبرمج الصيني الشهير «تشانغبينغ زاو»، والمعروف اختصاراً باسم «سي زد»، مؤسس «باينينس هولدينغز» ورئيسها التنفيذي، قد بات دائم التواجد في مشهد الأصول الافتراضية بدبي، والإمارات عُموماً.

ومن الجدير بالذكر أن «باينينس هولدينغز» كانت قد استصدرت ترخيصا من «مصرف البحرين المركزي» أيضا لتكون أول مُزود خدمات أصول مُشفّرة في مملكة البحرين.

وكانت «باينينس هولدينغز» قد تأسّست في عام 2017، ولم تؤسس لها مقرّا عالميا بعد، إلا أن مسؤولين تنفيذيين لديها قد خاضوا مُباحثات مع الجهات التنظيمية في الإمارات خلال الشهور القليلة الماضية بشأن تدشين مقر للمنصة في الدولة، بحسب ما أفادت «بلومبيرغ» في ديسمبر الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز