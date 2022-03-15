سعيد الطاير: لا نية لزيادة أسعار الكهرباء في دبي

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، انه لا نيه لرفع تعرفة اسعار الكهرباء والمياه بدبي، في ظل ظروف الاحداث العالمية الجارية، مشددا على أن توجيهات الحكومة الرشيدة وأضحة في تسهيل الأعمال وجذب المستثمرين.

وقال الطاير خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إدراج ديوا في سوق دبي المالي انه بفضل القيادة الرشيدة، عززت دبي نموها لتصبح اقتصادًا عالميًا مزدهرًا ومتنوعًا في غضون عقود قليلة، ويشكل الطرح لحظة تاريخية حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية في دبي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بما يعكس الثقة الكبيرة من قبل قيادتنا الرشيدة وحكومة دبي.

وبصفتها المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في الإمارة، تفخر هيئة كهرباء ومياه دبي باضطلاعها بدور رئيسي في النجاح الذي حققته دبي، فقد أسهم التطور المتسارع في الإمارة إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه.

وقد واكبت الهيئة هذا التطور جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان وتعزيز تنافسية البنية التحتية ومكانة دبي كمدينة عالمية.

لذا، تعد هيئة كهرباء ومياه دبي جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد الإمارة ونموها المستدام، إضافة إلى دورها الرئيسي في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة."

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