هيئة كهرباء ومياه دبي تعلن نيتها طرح 6.5% من أسهمها للاكتتاب العام

المصدر: دبي – محمد عبدالرشيد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في مؤتمر صحفي عالمي، أقيم اليوم الثلاثاء، نية الإدراج في سوق دبي المالي بإتاحة 3.25 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل 6.5 % من أسهمها المصدرة في رأس مال الهيئة، لتكون بذلك أول جهة حكومية تطرح أسهمها للاكتتاب العام ضمن التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتطوير السوق المالي بدبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن "ديوا" جزء لا يتجزأ من اقتصاد دبي ونموها المستدام ودورها رئيسي في التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. وتوقع الطاير أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الطرح يوم 24 مارس الجاري وحتى 2 إبريل 2022. واكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي إبريل المقبل.

وأوضح الطاير: "سيكون الطرح مُتاحاً لكلٍ من (المكتتبين من الأفراد) و (المستثمرين الآخرين) كجزء من اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فضلاً عن (المستثمرين المؤهلين) خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين".

وأشار الطاير إلى أن عائدات الطرح ستوظف بشكلٍ جيد وضمن خطة الهيئة للتوسع في خدماتها والهيئة ذات مركز مالي قوي، وأكد اعتزامها توزيع أرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية بعد اكتمال الطرح.

وتتوقع "ديوا" ألا يقل إجمالي التوزيعات عن 6.2 مليار درهم سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ونوه الطاير بأن لا نية لزيادة التعرفة في أسعار الكهرباء في دبي، برغم الأحداث العالمية، مشيراً إلى أن توجيهات الحكومة واضحة في تسهيل الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز