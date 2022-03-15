«ديوا» تعتزم طرح 6.5% من أسهمها في اكتتاب عام أولي

المصدر: دبي- سيد صالح

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تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» طرح حصة من أسهمها تبلغ 6.5% في اكتتاب عام أولي، فيما قد يكون أكبر صفقة إدراج أسهم في تاريخ دبي، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن إعلان نشرته «ديوا».

وأفادت الوكالة بأنه سيجري الإعلان عن النطاق السعري للإدراج في الـــ 24 من مارس الجاري، فيما من المُتوقّع أن يبدأ التداول على أسهم «ديوا» المطروحة للاكتتاب في تاريخ الــ 13 من ابريل المُقبل.

وأضافت الوكالة أن البنوك التي ستتولى الترتيب لإدراج أسهم «ديوا» هي «الإمارات دبي الوطني»، «بنك أبوظبي الأول»، «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود».

وذكرت «بلومبرغ» أن «ديوا» تمضي قُدُما في صفقة الإدراج، على الرغم من كون الأحداث الجارية في أوكرانيا حالياً قد أغلقت أسواق الاكتتاب فعليا، إلا أن أسواق الخليج قد أثبتت مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية، ذلك أن ارتفاع أسواق الأسهم المحلية يدعم تدفق الصفقات على خلفية الارتفاع في أسعار النفط.

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