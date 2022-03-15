"براند فاينينس": الإمارات الأولى إقليمياً والـ 15 عالمياً على مؤشر القوة الناعمة 2022

المصدر: دبي- سيد صالح

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احتفظت الإمارات بصدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، كما تقدمت مركزين عالميا إلى المركز الــ 15 على «مؤشر القوة الناعمة، 2022»، الصادر عن شركة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.

وترصد «براند فاينينس» من خلال هذا المؤشر مدى قدرة كل دولة على التأثير في تفضيلات وسلوكيات أطراف متنوعة على الساحة الدولية «الدول الأخرى، المؤسسات والشركات، المجتمعات، الجماهير، ... وما إلى ذلك» من خلال الجاذبية أو الإقناع، وليس الإكراه.

وتفوقت الإمارات هذا العام على كلٍ من هولندا، النرويج، الدنمرك، بلجيكا، سنغافورة ونيوزيلاندا، والتي جاءت في المراكز من الــ 16 إلى الــ 21، على التوالي. وتفوقت الدولة أيضا على فنلندا التي جاءت في المركز الــ 25، وعلى النمسا، الهند، وايرلندا، أيسلندا ولكسمبورغ.

وأفادت «براند فاينينس» في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر بأن الإمارات لم تكتف بالتقدم مركزين في ترتيبها على المؤشر في هذا العام، بالمقارنة مع إصدار العام الماضي، عندما نالت المركز الــ 17 عالمياً، وإنما تقدمت الدولة أيضا في رصيدها الإجمالي على المؤشر، حيث حصلت في هذا العام على 52 درجة، بارتفاع 3.6 درجة عن رصيدها في إصدار العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الإمارات حقّقت أفضل أداء لها هذا العام على المؤشر الفرعي «الأعمال والتجارة» ضمن المؤشر الرئيسي.

وذكر التقرير أن الإمارات جاءت ضمن أفضل 10 دول عالمياً على «الأعمال والتجارة»، كما نالت مراكز عالمية مُتقدّمة ضمن المعايير التابعة لهذا المؤشر الفرعي، فنالت المركز الرابع عالمياً في معيار «سهولة مُمارسة الأعمال التجارية داخل الدولة ومعها»، كما جاءت في المركز الثامن عالمياً في معيار «قوة واستقرار الاقتصاد».

وأكّد التقرير أن الإمارات خرجت من جائحة «كوفيد-19» قوية بفضل براعتها في التجارة والاستثمار، والتي تأكدّت من واقع نجاح «اكسبو 2020 دبي».

وأضاف التقرير أن القرار الذي اتخذته الإمارات في مطلع العام الجاري بتغيير أسبوع العامل لديها، بحيث يتفق مع غالبية دول العالم من شأنه أن يُعزز الإدراك الإيجابي السائد في العالم عن الإمارات كدولة صديقة للأعمال التجارية.

وتابع التقرير موضحا أن الإمارات جاءت أيضا ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم على المؤشر الفرعي «التأثير»، فيما نالت المركز الــ 11 عالمياً على المؤشر الفرعي «العلاقات الدولية»، وهو نفس ترتيبها على معيار «مُساعدة الدول المُحتاجة»، التابع لهذا المؤشر الفرعي. وذكر التقرير أن تقدّم الإمارات على معيار «مُساعدة الدول المُحتاجة» قد تعزّز بفعل منحها كميات كبيرة من التجهيزات الوقائية واللقاحات لعدد كبير من الدول إبّان ذروة تفشي الجائحة.

وأفاد التقرير بأن الدولة قد ارتقت هذا العام إلى المركز الــ 12 على المؤشر الفرعي «التجاوب مع الجائحة»، بالمقارنة مع المركز الــ 15 في العام الماضي.

وأكّد التقرير أن أقوى تحسن سجّلته الإمارات هذا العام على المؤشر الفرعي «التعليم والعلم»، حيث سجّلت ارتفاعا على هذا المؤشر الفرعي بقيمة 1+، بالمقارنة مع العام الماضي. وأضاف التقرير أن تركيز الإمارات على الاقتصاد القائم على التقنية والتعليم التخصصي، بالإضافة إلى تجربتها الجريئة في اكتشاف الفضاء والمُتمثلة في مهمتها «مسبار الأمل» التي أرسلتها العام الماضي لاكتشاف كوكب المريخ قد أثّرت من دون شك في الإدراك العالمي لقدرات وإمكانيات الإمارات في المؤشر الفرعي «التعليم والعلم».

وأشار التقرير إلى الإمارات ومعها دول أخرى، من أبرزها سويسرا، أثبتت أن صغر مساحة أي دولة لا يُشكل عائقا في قوة أداءها على مؤشر القوة الناعمة. وأضاف أن الإمارات وسويسرا ودول أخرى نجحت في تكوين إدراك عالمي إيجابي لعلاماتها التجارية، وذلك من خلال الاعتماد على قوتها الناعمة بصفة رئيسية.

وفيما يخص صدارة المؤشر هذا العام، فقد اعتلتها الولايات المُتحدة الأمريكية، مُحققة قفزة هائلة في كلٍ من الترتيب والرصيد. وقفزت الولايات المُتحدة في الترتيب خمسة مراكز، بالمقارنة مع المركز السادس في إصدار المؤشر العام الماضي، فيما قفزت 14.8 درجة في رصيدها، لتحقق هذا العام رصيدا قدره 70.7 درجة.

وقفزت المملكة المُتحدة إلى المركز الثاني هذا العام، من المركز الثالث في العام الماضي، كما قفز رصيدها 7 درجات ليبلغ هذا العام 64.9 درجة. وفقدت ألمانيا الصدارة التي اعتلتها العام الماضي، وتراجعت إلى المركز الثالث هذا العام، برغم ارتفاع رصيدها على المؤشر 2.4 درجة إلى 64.4 درجة. وقفزت الصين من المركز الثامن في العام الماضي إلى الرابع في هذا العام، كما قفزت 9.9 درجة، ليبلغ رصيدها هذا العام 64.2 درجة. وتراجعت اليابان إلى المركز الخامس في 2022، بعد أن كانت الثانية في 2021، برغم تقدمها 2.9 درجة ليبلغ رصيدها 63.5 درجة.

وجاءت فرنسا، كندا، سويسرا، روسيا، إيطاليا، اسبانيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، والسويد في المراكز من الـسادس إلى الــ 14، على التوالي.

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