الإمارات الثالثة عالمياً على مؤشر الاتصال

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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حلت الإمارات في المركز الثالث على «مؤشر الاتصال العالمي 2021»، الصادر عن شركة «كارفون ويرهاوس» البريطانية للاتصالات الذي يرصد مستويات اتصال مُختلف دول العالم بمحيطها الخارجي عبر كافة وسائط وأشكال الاتصال. وبلغ الرصيد الإجمالي للإمارات على المؤشر 78.7 من 100 درجة.

وفي سياق موازٍ، ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الإمارات تتميز بكونها إحدى الدول القليلة في العالم التي تحرص حالياً على فتح أبوابها أمام حركة التجارة والاستثمارات العالمية، في ظل موجة من الانغلاق الاقتصادي والحمائية تجتاح العالم منذ عام 2016 وتكتسب زخماً مُتزايداً. كما وصفت صحيفة «مترو» البريطانية دبي بأنها الوجهة الأفضل على مستوى العالم حالياً للعمل عن بُعد.

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