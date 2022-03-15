مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد ريادة دبي للاقتصاد الرقمي مستمرة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، في مبنى القادة بمقر «إكسبو 2020 دبي»، إيفان شبيغل، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة «سناب إنك» العالمية، المالكة والمشغِّلة لتطبيق «سناب شات»، أحد أوسع تطبيقات التواصل الاجتماعي انتشاراً حول العالم.

تناول اللقاء التطور الكبير الحاصل في مجال التواصل الاجتماعي ومنصاته الآخذة في التوسع والانتشار حول العالم، وحرص دبي على توثيق التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في المجال، عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأكيد ريادة دبي في مجال الاقتصاد الرقمي، ومنحها مكانة متميزة ومركزاً رئيساً للتكنولوجيا والإعلام في المنطقة، امتداداً لإرثها في المجال الذي بدأت في ترسيخ دعائمه منذ أكثر من 20 عاماً بتأسيس مدينتي «دبي للإنترنت» و«دبي للإعلام»، ضمن مجتمع هو اليوم الأكبر من نوعه لشركات التكنولوجيا والإعلام في المنطقة، ضمن مجموعة «تيكوم»، التي تضم ما يزيد على 95 ألفاً من نخبة العقول المبدعة في العالم.

ودوّن سموه عبر حسابه على «تويتر»، أمس: «التقيت بالسيد إيفان شبيغل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سناب شات» العالمية، وتحدثنا عن طفرة التواصل الاجتماعي وشركاته، التي جعلت من دبي محطة رئيسة لانتشارها العالمي. مكانتنا في عالم الاقتصاد الرقمي اليوم أسسها الشيخ محمد بن راشد منذ أكثر من 20 عاماً، وريادتنا له مستمرة في المستقبل».

تطلعات دبي

وتطرق النقاش إلى تطلعات دبي لريادة مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتأكيد مكانتها وجهة رئيسة للمواهب والعقول ورؤوس الأموال في المجال، من خلال تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والداعم للشركات على تنوع أحجامها، مع الاهتمام بتشجيع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة مما تتيحه دبي من بيئة داعمة، وبنية تحتية وتشريعية متطورة تكفل لها النجاح والتميز، حيث أسهمت دبي في وصول العديد من الشركات الناشئة إلى العالمية ضمن صفقات مليارية.

وتبادل سموه الحوار مع الرئيس التنفيذي لـ«سناب شات» العالمية حول توجه دبي الاستراتيجي في التحوّل إلى البيئة الرقمية، وما صاحب ذلك من خطوات تدعم هذا التوجه، وتجعل من تجربة دبي نموذجاً ملهماً في مواكبة العصر ومتطلباته، وتبني الخطوات التي تكفل الحفاظ على المكتسبات المتحققة لدبي في مضمار التنمية الاقتصادية الشاملة، وبما يعود بالنفع على المجتمع، في الوقت الذي تعنى فيه دبي بتوثيق شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية القادرة على المضي قدماً معها في رحلة ترسيخ موقعها كوجهة متميزة عالمياً في مجال التحول الرقمي، والانتقال إلى البيئة الذكية، وتشجيع الإبداع والابتكار.

وأعرب إيفان شبيغل عن شكره وامتنانه لما قدمته دبي ودولة الإمارات من دعم لشركة «سناب إنك»، المالك والمشغل لتطبيق «سناب شات» مع إطلاق أعمالها في المنطقة من خلال تأسيس مقرها في مدينة دبي للإنترنت، والذي كان بمثابة المنصة المثالية لتوسيع الشركة لنطاق أعمالها، كذلك توسيع قاعدة عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر اللقاء هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومنى غانم المري، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، ومالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم».

وكانت «سناب إنك» قد افتتحت مقرها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت عام 2017، حيث استفادت الشركة العالمية من خلال تواجدها في دبي من اكتساب خبرات أوسع عن المنطقة ومتطلباتها، ما مكنها من تقديم محتوى منتجات ومنصات تلائم احتياجات المستخدمين فيها، بالشراكة مع شركات محلية وإقليمية.

وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحد الأسواق المهمة للشركة العالمية، حيث وظفت الشركة تواجدها في دبي في توسيع دائرة أعمالها في المنطقة خلال السنوات الخمس الأخيرة، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن عدد مستخدمي «سناب شات» حول العالم يقدر بنحو 319 مليون مستخدم يومياً، وذلك وفق إحصاءات الربع الأخير من العام 2021.

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