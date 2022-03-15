«غلوبال فاينناس»: دبي أفضل مدن العيش إقليمياً

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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حصدت دبي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المركز 12 عالمياً ضمن قائمة أفضل مُدُن العالم للعيش عام 2022، التي نشرتها «غلوبال فاينناس»، أمس، متفوقةً الإمارة على سول، وكوبنهاغن، وتورنتو، وبرلين، وهلسنكي، واستوكهولم، وزيوريخ، وفيينا، التي جاءت في المراكز من 13 إلى 20 على التوالي.

وبحسب المجلة البريطانية، تفوقت دبي على مدريد، وبانكوك، وفانكوفر، وفرانكفورت، وجنيف، وبرشلونة، وبروكسل، وميلانو، وموسكو، وكافة المُدُن الأمريكية باستثناء نيويورك، حيث جاءت جميعها خارج الـ20 مدينة الأولى على القائمة.

واعتمدت المجلة في تصنيف أفضل مُدُن العالم للعيش العام الجاري على 8 معايير للتقييم والمُفاضلة بين المُدُن، وهي القوة الاقتصادية، البحث والتطوير، التفاعل الثقافي، القابلية للعيش، البيئة، سهولة الوصول إلى كل مدينة، مُعدّل الوفيات بسبب جائحة «كوفيد 19» بين كل ألف نسمة من سكان الدولة التي تقع بها المدينة، وأخيراً مُعدل نمو السكان سنوياً في كل مدينة.

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