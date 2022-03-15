«&e» تبحث توزيع 40 فلساً عن النصف الثاني

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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تعقد مجموعة «&e» الإمارات للاتصالات سابقاً، اجتماع الجمعية العمومية في 5 أبريل المقبل عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم عن النصف الثاني من العام الماضي.

وأوضحت في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن 2021 ستصل إلى 80 فلساً بما يعادل 80% من القيمة الاسمية للسهم.

كما ستناقش الجمعية النظر في السياسة المعدلة لمكافآت المجلس والموافقة على التوصية الخاصة بهذه المكافآت عن العام الماضي، ومنح الموافقة لأعضاء مجلس إدارة المجموعة للقيام أو المشاركة في أنشطة مماثلة لتلك المنصوص عليها في أغراض الشركة كما ستناقش الموافقة علي تخصيص ميزانية لا تزيد على 1% من متوسط صافي أرباح الشركة خلال 2020 و2021 لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع.

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