الأجانب يواصلون اقتناص الفرص في «سوق دبي» ويضخون 50 مليوناً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

هبطت أسواق الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع بعد تعرضها لعمليات بيع استهدفت أسهم قيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار، لكن أسهم مثل «سوق دبي المالي» و«إعمار للتطوير» و«الدار» أغلقت في دائرة المكاسب. واستمر المستثمرون الأجانب في اقتناص الفرص مع تحقيقهم صافي شراء في دبي بقرابة 50 مليون درهم.

وتراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.96% ليصل إلي 9542.65 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات، فيما تراجع سوق دبي 1.43% إلى 3353.51 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2 مليار درهم، منها 1.7 مليار درهم في أبوظبي، و369.1 مليون درهم في دبي. وجرى تداول 423.2 مليون سهم، موزعة بواقع 234.4 مليوناً في أبوظبي، و188.8 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 15199 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 2.5% ، فيما انخفض قطاع العقار 0.09%. وانخفض قطاع النقل 1.76%، ونزل قطاع الاستثمار 0.86%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 66 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 44 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 39.6 مليون درهم، وحقق «السلام السودان» أكبر ارتفاع بنسبة 14.08%، فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.93%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 76.4 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.89% و«أبوظبي التجاري» 3.84% فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 1.43%، وتراجع قطاع الاستثمار. وهبط قطاع الاتصالات مدفوعاً بانخفاض «اتصالات» 1.03% و«الياه سات» 0.7%. وعلى صعيد الطاقة، ارتفع «أدنوك للحفر» 1.36% بينما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.49% واستقر «طاقة»، وارتفع قطاع العقار مدعوماً بصعود «الدار» 2.52% و«رأس الخيمة العقارية» 0.38%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 345.2 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة للدواجن» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «أبوظبي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.84%، واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 38.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

إفصاحات

- وافقت الجمعية العمومية لبنك «أم القيوين الوطني» على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8% من رأس المال بإجمالي 147.84 مليون درهم عن العام الماضي.

- أقرت الجمعية العمومية لشركة «الخليج الاستثمارية» على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي، فيما صادقت على توزيع 10% مكافأة لمجلس الإدارة عن الفترة نفسها.

- تعقد شركة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» اجتماع جمعية عمومية في 5 أبريل القادم للنظر في عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي، وعدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز