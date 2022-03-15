استبيان بيت.كوم ويوجوف:52 % من المشاركين يتوقعون زيادة الراتب 2022

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف استبيان الرواتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، موقع الوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، عن تصورات وانطباعات الموظفين في القطاع الخاص بالمنطقة حول الرواتب والحوافز المُقدمة لهم في شركاتهم.

ويُظهر الاستبيان توقع أكثر من نصف المشاركين (52%)، تلقي زيادة على رواتبهم خلال 2022، فيما يرى حوالي ثلثي المشاركين في الإمارات، أن الرواتب إما تزداد أو تبقى على حالها.

وقال حوالي 6 من 10 مشاركين (59%)، إنهم قادرون على توفير جزء من دخلهم الشهري، بينما صرح أكثر من 5 من 10 مشاركين (56%)، أنهم يقومون بتحويل نسبة من مدخراتهم إلى وطنهم الأم. ومن بين المشاركين الذين يقومون باستثمارات مالية منتظمة، قال 23% بأنهم يستثمرون في عملهم الخاص.

وفي ما يتعلق بجودة الحياة، يعتقد حوالي 7 من 10 مشاركين (69%) في الإمارات، بأنهم أفضل حالاً، أو يعيشون مستوى مماثل لأفراد جيلهم في بلد إقامتهم. وعندما سُئلوا عن خططهم المهنية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، قال 50% من المشاركين إنهم سيبحثون عن وظيفة أفضل في قطاع عملهم نفسه، بينما قال 41% بأنهم يخططون للبحث عن وظيفة أفضل في قطاع مختلف.

ولاء

من المثير للاهتمام أن 26% من المجيبين صرحوا عن عدم ارتباط ولائهم لشركتهم، بالراتب الذي يحصلون عليه، بينما يرى 24% أن ولاءهم يرتبط بشكل كامل بالراتب الذي تقدمه الشركة لهم. وإلى جانب الراتب، فإن طبيعة المسؤوليات اليومية (31% )، وفرص التقدم الوظيفي (26%)، وزملاء العمل (25%)، تعتبر من العوامل المعززة للولاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز