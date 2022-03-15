النسخة الـ32 لمهرجان رمضان الشارقة تنطلق 2 أبريل

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة انطلاق فعاليات النسخة الـ32 من «مهرجان رمضان الشارقة»، الذي تنظمه بالتعاون مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، في 2 أبريل ويستمر لغاية 4 مايو على مدار 33 يوماً تتضمن الكثير من الأنشطة المتنوعة والمشوقة. ويأتي تنظيم الدورة الجديدة، في وقت أعلنت فيه غرفة الشارقة إطلاق استراتيجية متكاملة تحت مسمى «عروض الشارقة» تتضمن خططاً مبتكرة لإدارة وتنظيم العروض التسويقية التي تنظمها الغرفة على مدار العام.

وأعلنت الغرفة فتح باب التسجيل لمراكز التسوق والمحال التجارية للاشتراك بالمهرجان بعد أن تم التواصل معها من خلال مجموعات العمل بالزيارات والجولات الميدانية على المراكز التجارية والأسواق المركزية والمحال الكبرى وتعريفها بالمزايا الاستثنائية التي تحظى بها من المشاركة، كما سيتم الإعلان لاحقاً عن نسب التخفيضات والجوائز التي سيشهدها مهرجان رمضان الشارقة 2022 وأماكن توزيع صناديق جمع بطاقات السحب بالأسواق والمراكز التجارية الرئيسية، والتي تشتمل على جوائز قيمة لجمهور المتسوقين.

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