«إنسيتو بيولوجيكس» تنضم إلى حاضنة الأعمال «إن 5»

المصدر: ( دبي- البيان)

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أعلنت شركة «إنسيتو بيولوجيكس»، وهي شركة أمريكية مقرّها في أوكدايل في ولاية مينيسوتا، انضمامها إلى حاضنة الأعمال «إن 5»، المتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم، وتعزيز مناخ الاستثمار القوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تسهيل وصول المستثمرين إلى الشركات الناشئة الرائدة المدرجة ضمن منظومتها.

وقال كيفن باسيت، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إنسيتو بيولوجيكس»: «ستسهم هذه الشراكة بدعم مساعي شركة «إنسيتو بيولوجيكس» لتعزيز قدرتنا على إجراء الدراسات الاستقصائية على الصعيد الدولي، فضلاً عن تأمين التمويل اللازم وبناء شراكات مهمة في المنطقة».

وستنضم «إنسيتو بيلوجيكس» إلى فعالية تستضيفها منصة «أدفانس هيلث» للتواصل الشبكي حول الرعاية الصحية، تحت عنوان «مستقبل البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات» باعتبارها أول شريك في مجال الرعاية الصحية لحاضنة الأعمال «إن 5» (In5). و«إنسيتو بيولوجيكس» شركة ناشئة للتكنولوجيا الحيوية تركز على تطوير منصة لتوصيل جرعات الأدوية متعددة المراحل ذات الإطلاق المستديم للعلاج الموضعي للألم والسرطان والعدوى.

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