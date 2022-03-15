1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.3 مليار درهم، حيث تم تسجيل 468 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 478.52 مليون درهم و394 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 678.82 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم بمنطقة الصفوح الأولى تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم.

وسجلت الرهون 161.74 مليون درهم منها 11 رهناً لأراض بقيمة 25.13 مليون درهم و68 رهناً لفلل وشقق بقيمة 136.61 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 29 مليون درهم ورهن في منطقة نخلة جميرا بقيمة 26 مليون درهم. وتم تسجيل 9 هبات بقيمة 24.16 مليون درهم، أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في الثنية الخامسة بقيمة 5 ملايين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز