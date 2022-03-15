مؤتمر «ميفما كونفكس» يبحث تأثيرات العصر الرقمي على مستقبل قطاع إدارة المرافق

المصدر: دبي- البيان

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افتتح داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، أمس، فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «ميفما كونفكس» في دبي، الحدث الأكبر في إدارة المرافق في المنطقة، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة العديد من الخبراء والشخصيات البارزة في القطاع للبحث في أُفق الفرص والتحديات، التي تواجه القطاع المتنامي.

حضر حفل الافتتاح جمال لوتاه، رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، وعلي السويدي، نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق MEFMA، وغيرهم من روّاد القطاع و ماهر جلفار، النائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي وعضو اللجنة التنفيذية في مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، ومحمد المرشد، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية، وأنس الزيد، الرئيس التنفيذي لــ«مجموعة انيشيال السعودية».

ورش عمل

وشهد اليوم الأول من المؤتمر مشاركة كبيرة في ورش العمل، التي سلطت الضوء على كيفية الارتقاء بالفرص المتاحة والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة المشاكل السائدة في قطاع إدارة المرافق، كما عالجت ورش العمل تأثيرات العصر الرقمي عبر مواضيع مثل «دور تكنولوجيا البناء الرقمية في تعزيز إدارة المرافق وإطالة دورة حياة الأصول»، و«دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق». ويكتسب المؤتمر هذا العام أهمية متزايدة مع إطلاق النسخة الأولى من «جوائز ميفما للتميز في إدارة المرافق 2022».

تكنولوجيا وابتكارات

وقال جمال لوتاه، الشريك المؤسس والرئيس لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق: فخورون بتنظيم مؤتمر «ميفما كونفكس» مرة أخرى، حيث يتناقش أصحاب المصلحة ورجال الأعمال حول العوامل المحفزة لدفع عجلة تطور قطاع إدارة المرافق في المنطقة، ونحن سعداء بهذا العدد من المشاركين في فعاليات اليوم الأول.

وقال علي السويدي: أتاح اليوم الأول للمتحدثين فرصة تسليط الضوء على أحدث التطورات في القطاع، وأبرز الاتجاهات المستقبلية تماشياً مع ظهور التقنيات الحديثة. ونحن واثقون أن النقاشات ستصبح أكثر تشويقاً خلال الأيام المقبلة، حيث يشارك المزيد من الخبراء لاستعراض خبراتهم ومعارفهم حول السُبل المتنوعة، لإرساء دعائم مستقبل مبني على التكنولوجيا والابتكارات في هذا القطاع، كما نتطلّع لتكريم الروّاد من الخبراء والشركات تقديراً لأدائهم المتميز.

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