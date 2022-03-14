دانوب العقارية تكرم «دبليو كابيتال» أكثر شركات الوساطة مبيعاً لمشروع «سكايز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، عن فوزها بجائزة أفضل وسيط عقاري من قبل دانوب العقارية، بعد تصدرها أكثر شركات الوساطة مبيعاً بمشروع «سكايز» السكني التابع لها، لتواصل التفوق في تسويق المشاريع لكبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات.

وتعليقاً على ذلك قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»: «نحن فخورون جداً بهذا التكريم من شركة دانوب الرائدة في مجال التطوير العقاري، والذي يؤكد نجاح استراتيجيتنا للتسويق التي تتطور بتطور سوق العقارات في دبي».

وأضاف أن هذا النجاح يكلل جهود الشركة لتصبح واحدة من أكثر الشركات تسويقاً للمشروعات الجديدة في دبي، التي تستهدف جميع الفئات من المحليين أو الأجانب.

وأكد الزرعوني أن العلاقة الجديدة بين (دبليو كابيتال) مع شركات التطوير العقاري التي تتجاوز 50 شركة كان لها دور في الحصول على أسعار استثنائية للعملاء، وتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل عمليات التسويق.

وتابع: «يعد تسويق مشروع (سكايز) أحدث نجاحات (دبليو كابيتال)، ويعكس سياسات التسويق التي تتبعها الشركة».

وأوضح أن «دبليوكابيتال» نجحت في التأقلم مع الظروف المصاحبة لتفشي فيروس كورونا، ونجحت في الوصول لتطلعات العملاء وتوفير العديد من خيارات السكن.

وأكد أن السوق العقاري في دبي يشهد مواصلة الانتعاش على صعيد الطلب القوي وتحسن العوامل الداعمة سواء التسهيلات الحكومية غير المسبوقة الممنوحة لاستقطاب الأجانب ومنح الإقامات طويلة وقصيرة المدى.

وكشف عن أن «دبليو كابيتال» حريصة دائماً على التواجد بقوة ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية خلال السنوات المقبلة.

وفي أكتوبر 2021، شهدت دبي إطلاق مشروع برج سكايز السكني، المصمم على طراز البحر الأبيض المتوسط، والذي يضم 808 شقق جديدة، و9 منافذ للبيع بالتجزئة، إضافة إلى مرافق ترفيهية، بقيمة تطويرية تتجاوز 475 مليون درهم.

ويمثل برج سكايز أول مشروع عقاري لشركة «دانوب العقارية» يتم إطلاقه بعد جائحة (كوفيد19)، وأيضاً إطلاق المشروع الأول منذ بداية معرض دبي إكسبو 2020 وهو يعكس ثقة دانوب العقارية في السوق الذي يشهد تحسناً متزايداً.

وسيتم بناء المشروع في مجتمع أرجان المتكامل في دبي، بالقرب من ميراكل جاردن، التي تقع أمام موتور سيتي ودبي هيلز استيت، ودبي هيلز استيت مول، ما يتيح سهولة الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد السريع. ويطل البرج على ميراكل جاردن والمزارع العربية ومجتمعات موتور سيتي.

وتتوفر الوحدات ميسورة التكلفة، بخطة سداد تبلغ نسبة 1%، لمساعدة المستخدمين النهائيين على الحصول على مسكن بسهولة.

وجاء إطلاق مشروع برج سكايز، بعد 18 شهراً من إطلاق لمشروع «أوليفز»، الذي تم بيعه بالكامل في ذروة جائحة (كوفيد19) في عام 2020، والذي قامت بتسويقه شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية».

ومثل المفهوم في إنشاء وجهة سكنية جديدة والتي تحتفي بالحياة على طراز البحر المتوسط عبر زيادة المساحة الخارجية الصالحة للاستخدام من خلال الشرفات والتراسات والحدائق والمتنزهات والساحات العامة. صُمم البرج للسماح بالوصول إلى أقصى قدر من المناظر والضوء في المخطط وإنشاء سلسلة من الحدائق الخارجية الموزعة حول المبنى المرتبط بطريق غير رسمي مع مسبح خارجي ومنطقة ترفيهية على مختلف المستويات.

ويوفر برج سكايز وسائل راحة شاملة من التراسات المفتوحة ومناطق الأنشطة الخارجية والمساحات الخضراء إلى حلقة المشاة المرتفعة وأكشاك الحديقة وحمامات السباحة وشلالات المياه وصالة الألعاب الرياضية والجاكوزي شبه المغلق وقاعة الحفلات والمساحات الخضراء الواسعة للاستجمام والمرافق الترفيهية ومجموعة من الحدائق الخارجية والساحات والتراسات.

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