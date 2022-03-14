القرية العالمية تستضيف عروضاً مذهلة من العالم

المصدر: دبي- البيان

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تحتفل القرية العالمية بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، عبر تنظيم احتفال السعادة، والذي تقيمه لأول مرة ولمدة أسبوع كامل، مع مجموعة من الاستعراضات، التي يقدمها بعض فناني الشوارع الأكثر شهرة في العالم. وسيشهد ضيوف الوجهة خلال الفترة الممتدة من 18 وحتى 27 مارس الجاري مجموعة من التجارب الترفيهية الرائعة والغنية بعناصر الفرح والتشويق في ساحات وشوارع القرية العالمية.

وتوفر إدارة أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، مجموعة من عروض الشوارع العالمية الاستثنائية والرائعة، في إطار فعاليات احتفال السعادة، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية كل ليلة.

وقالت جاكي اللنبي، المديرة التنفيذية لإدارة التسويق والفعاليات في القرية العالمية: «نفخر بدورنا في تسليط الضوء على روائع الثقافات العالمية واستضافتها في دبي، ويسعدنا في هذا الإطار، الإعلان عن تنظيم احتفال السعادة، كجزء من أجندة فعالياتنا الترفيهية الفريدة والمميزة لهذا العام، مع التزامنا باستضافة أفضل العروض من جميع أنحاء العالم، للارتقاء بتجارب ضيوفنا على النحو الأمثل. تمتلك احتفالات الشوارع إرثاً تاريخياً طويلاً يعود إلى الثقافات القديمة، وتستمر في تعزيز مكانتها، باعتبارها من أهم الأنشطة الاحتفالية حول العالم من أفريقيا إلى أستراليا، ومن أوروبا إلى الأمريكتين. وقد حرصنا في إطار التحضيرات الخاصة بهذا الاحتفال على اختيار أفضل الكفاءات والمواهب العالمية المبتكرة والمبدعة، التي تألقت في وجهات عالمية شهيرة مثل كوفنت جاردن- لندن ومهرجان إدنبرة فرينج في أسكتلندا، واستضافتها في الإمارات للمرة الأولى على الإطلاق. إننا نتطلع إلى توفير تجارب لا تُنسى للضيوف في إطار احتفالاتهم باليوم العالمي للسعادة، تزامناً مع جهودنا الرامية لجعل دبي أسعد مدينة على وجه الأرض».

وسيقدم مجموعة من الفنانين والعارضين الرائدين من إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والسويد والأرجنتين وتنزانيا واليابان والهند وأستراليا، أعمالاً فنية مفعمة بالحياة في القرية العالمية، من ضمنها الرقص وفنون السيرك والكوميديا ومسرح الشارع وغيرها من الأعمال الفنية الرائعة، لتعزيز أجواء السعادة احتفالاً بهذه المناسبة.

الرقص العملاق

يعتبر عرض الشارع المتجول من المسرح الإسباني«إل كاروماتو» El Carromato، من أكثر الأعمال تميزاً في الاحتفال، حيث سيستمتع الضيوف بمشهد الدمى العملاقة المضاءة باستخدام تقنية LED، في عرض مفعم بالتشويق، وهي تقوم بأداء رقصات حيوية متناسقة على أنغام الموسيقى الرائعة، لإضفاء أجواء المرح في أرجاء القرية العالمية.

عروض تجمع بين السرعة والفن الراقي

يستضيف الاحتفال الجديد، الفنان الأسترالي كريس بلايز، المشهور بفاير نينجا، والحائز جوائز عديدة تقديراً للعروض، التي قدمها في 24 دولة حول العالم، والتي تتميز بعروض نارية التشويقية، بينما سيتألق بطل اليابان هيروسان Herosan بأدائه الاستثنائي، الذي سيجذب الحاضرين لمشاهدة مهاراته في التوازن، والاستمتاع بعروضه الكوميدية وقدراته في استخدام عيدان الطعام الشهيرة.

كما سيشهد الاحتفال مشاركة فرقة ZUZU، التي تقدم مع مجموعة من فناني الأكروبات الأكثر شهرة في أفريقيا، عروضاً مستوحاة من التراث الثقافي في تنزانيا والممتد لألفي عام من الزمن، ومن ضمنها ألعاباً بهلوانية تتحدى الجاذبية، ومهارات الالتواء والرقصات الموسيقية، وغير ذلك من الأعمال المتميزة.

وسيرتقي عرض Big Vic’s Kitchen الفردي السويدي، بشهرة القرية العالمية في مجال المطابخ والأطباق المتميزة إلى المستوى التالي، حيث سيذهل الضيوف بأدائه الموسيقي الرائع، باستخدام الأجهزة الإلكترونية وآلات الإيقاع الصوتية المصممة على نحو يحاكي الأدوات المستخدمة في المطابخ.

عروض مفعمة بالحياة

اكتسب الفنان دييجو سبانو شهرة عالمية واسعة النطاق، بفضل «عرض تشابلن» الرائع، الذي استطاع من خلاله توفير تجارب ترفيهية أدخلت السعادة إلى قلوب الجماهير، التي شاهدته حول العالم. وسيقدم الفنان المتميز الذي ولد في مدينة بوينس آيريس، مجموعة من الأعمال الاستثنائية، التي تشمل المواقف الهزلية والتمثيل الصامت والكوميديا التفاعلية، لأول مرة في دبي خلال فعاليات احتفال السعادة.

وسترسم فرقة «بابل أون سيركوس» البسمة على وجوه ضيوف القرية العالمية، عبر عروض الفقاعات وألعاب الخفّة والدمى والشعر، بينما ستشهد الوجهة مجموعة من الفعاليات الترفيهية الأوروبية، ومنها «ذا جاينت بالون شو» من المملكة المتحدة، الذي سيجذب اهتمام الحاضرين مع مجموعة من البالونات المميزة، التي تتضمن بالطبع عرض البالون العملاق، والأعمال الكوميدية المضحكة، ومجسمات من البالونات لأجواء ترفيهية من مستوى آخر!

عروض سحرية للروائع

كما ستقدم القرية العالمية في إطار فعاليات احتفال السعادة، عرض «ذا ماجيك إن إنديا»، الذي يحاكي عروض الغجر في قرى شمال الهند والمعروفين باسم «ماداري»، لرسم السعادة على وجوه الضيوف مع مجموعة من الألوان والأعمال الحصرية، الغنية بعناصر التشويق والغموض والفكاهة التي يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها.

ومن الجدير بالذكر أن جميع أنشطة احتفال السعادة ستكون مشمولة ضمن سعر تذكرة دخول القرية العالمية، البالغ 15 درهماً إماراتياً عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، أو 20 درهماً إماراتياً عند البوابة.

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