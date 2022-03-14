«بابا جونز» تفتتح 7 مطاعم في محطات خدمة «إينوك»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل شركة بابا جونز إنترناشونال، ثالث أكبر شركة توصيل بيتزا في العالم، توسيع حضورها العالمي من خلال افتتاح مطاعم جديدة في مختلف مناطق دولة الإمارات، حيث وقعت مجموعة بي جاي بي الاستثمارية، تكتل الأعمال الرائد وصاحب الامتياز الرئيسي في شركة بابا جونز في المنطقة، اتفاقية مع مجموعة إينوك تهدف إلى افتتاح سبعة منافذ جديدة في محطات خدمة إينوك في دولة الإمارات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وستقام منافذ بابا جونز الجديدة في العديد من صالات طعام إينوك، بما في ذلك في شارع الشيخ زايد قرب محطة مترو تيكوم؛ وجميرا 3 بالقرب من كايت بيتش؛ وطريق الخوانيج؛ وطريق ند الحمر؛ وشارع بيروت؛ والمجمع D في أبراج بحيرات جميرا، والفصيل في الفجيرة.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال زيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة إينوك: «تتطلع مجموعة إينوك إلى مواصلة تعاونها مع مجموعة بي جاي بي الاستثمارية، إذ تتوافق قيم بابا جونز مع استراتيجيتنا الشاملة لتوفير الخدمات المتنوعة عالية الجودة وذات القيمة المضافة لعملائنا. وبفضل سمعتها وخبرتها الواسعة في إدارة العلامات التجارية للمطاعم، نحن على ثقة من أن مجموعة بي جاي بي سيكون لها مساهمة فاعلة في تعزيز عروضنا للتجزئة في دبي والإمارات الشمالية».

ووفقاً لتقرير صادر عن موقع Statista.com لمعلومات السوق الرقمية، من المتوقع أن يحقق قطاع خدمات الوجبات السريعة في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.8% سنوياً ليصل إلى 4.51 مليارات دولار عام 2022. كما من المتوقع أن يحقق قطاع المطاعم وخدمات الطعام العالمية، الذي تبلغ قيمته الحالية نحو 34.25 مليار دولار، نمواً لتبلغ قيمته نحو 56.3 مليار دولار بحلول عام 2027.

وقال تابان فيديا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي جاي بي الاستثمارية: «نثمّن عالياً الثقة الكبيرة التي توليها مجموعة إينوك لشركة بابا جونز، فقد ساعدت علاقتنا مع إينوك منذ أكثر من عقد على تعزيز علامة بابا جونز التجارية في المنطقة. إننا نستثمر في مكوناتنا لضمان أن نقدم لعملائنا أفضل بيتزا عالية الجودة، بدءاً من صلصتنا المميزة والعجين الطازج، وصولاً إلى صندوق البيتزا. وبإضافة سبعة مطاعم جديدة، سيكون لدينا أكثر من 70 منفذاً في دولة الإمارات، ما يمكِّننا من الوصول إلى المزيد من محبي البيتزا بشكل أسرع».

اشتهرت شركة بابا جونز على مدى أكثر من 36 عاماً بمنتجاتها المبتكرة عالية الجودة وقائمة أطعمتها المميزة، فضلاً عن سجلها الحافل بالابتكارات الرقمية التي سهلت على العملاء طلب المأكولات والمشروبات.

وتتمتع شركة بابا جونز بحضور عالمي واسع، حيث تمتلك حالياً أكثر من 5500 موقع حول العالم في 49 دولة وإقليماً. وفي السنوات الأخيرة، حققت العلامة التجارية توسعاً عالمياً بفضل إطلاق مطاعمها في 13 دولة جديدة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وكمبوديا والباكستان وفرنسا وتونس والعراق والمغرب وكازاخستان وبولندا.

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