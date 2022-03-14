«دانوب العقارية» تسلم مشروع مجمع بوابات «لونز» في المدينة العالمية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة دانوب العقارية، الشركة المتخصصة في مجال الإسكان ميسور التكلفة، والعاملة في مجال تطوير العقارات الخاصة في الإمارات، استعدادها لتسليم مشروعها الطموح «لونز»، إلى أكثر من 1000 مشتري عقار هذا الشهر.

لونز من دانوب، هو مجمع متكامل يقع في المرحلة الأولى من المدينة العالمية، أحد أكبر المجمعات السكنية في دبي. للاحتفال بهذا الإنجاز الجدير بالثناء، نظمت دانوب العقارية، حفل تسليم لوسائل الإعلام والمجتمع المدني والوسطاء والأخوة العقارية. وقد حضر الحدث أعداد كبيرة ممن هم في المدينة، بصرف النظر عن مشتري العقارات.

لونز، مزيج فريد من التطوير متعدد الاستخدامات على نطاق واسع، والذي يشمل المرافق السكنية والتجزئة والأطعمة والمشروبات والمرافق الترفيهية المنتشرة على مساحة تزيد على 1.1 مليون قدم مربعة. يتألف مجمع Gated Complex من أربع وحدات سكنية، تقدم استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، لتحسين استخدام المساحة الداخلية لحياة مريحة.

يوفر المشروع أيضاً، العديد من الأنشطة الخارجية المنتشرة على مساحة 3.8 أفدنة من المساحات المفتوحة، ما يخلق مساحة فاخرة. من الاحتياجات البنية التحتية أيضاً، فإنه يحتوي على وسائل الراحة ذات مستوى عالمي، مثل المدخل الكبير، ومواقف السيارات المزودة بمظلات، ووسائل الراحة العصرية، مثل الحدائق ذات المناظر الطبيعية، وSunken Plaza، والنادي الصحي، وملعب كرة السلة، وملعب التنس، وملعب الريشة، والمنتجع الصحي، والجاكوزي، وصالة الحفلات، نادٍ صحي، بخار وساونا، سينما في الهواء الطلق، حمامات سباحة، مسبح للأطفال، مسطحات مائية، منطقة لعب للأطفال، أكشاك وأكثر.

لونز هو أسلوب حياة في دبي بسعر مناسب لا يمكن تصوره. علاوة على ذلك، لدى Lawnz الكثير لتقدمه كل يوم. عند الخروج، يمكن الوصول بسهولة إلى لونز من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع المدينة الأكاديمية. كما قامت دانوب العقارية مؤخراً، بتسليم شركتي Bayz و Miraclz، وقد نالت كل هذه المشاريع تقدير جميع المستثمرين الذين اشتروا وحدات فيها.

وقال ريزوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «يسعدنا الإعلان عن تسليم مشروع مجمع مسور «لونز». تدور الحياة حول قضاء الوقت مع الأشخاص الذين تحبهم، وسيحببك مشروعنا «لونز»، فكرة البقاء في المنزل، لأن وسائل الراحة من الطراز العالمي. نظراً لتركيزنا الملتزم على التسليم في الوقت المناسب لمشاريعنا، فقد اكتسبنا سمعة طيبة لتلبية توقعات العملاء وتجاوزها. سيساعد التسليم المتواصل للمشاريع، بما في ذلك تسليم «لونز»، في تعزيز سمعة دانوب العقارية، كواحدة من أنجح الجهات المطورة في الإمارات العربية المتحدة، مع أعلى نسبة إطلاق وتسليم. في دانوب، نشعر بالإثارة عندما نحافظ على سجل حافل بالإنجازات في تقديم مشاريع عقارية عالية الجودة».

بحماسة من الاستجابة الرائعة، وضعت دانوب العقارية نصب أعينها، المزيد من المشاريع الجديدة في دبي مارينا، ووسط المدينة - وهما من أبرز مجمعات التملك الحر في المدينة.

وتلبي مجموعة دانوب، الاحتياجات الناشئة بسرعة للأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهنود الذين يهاجرون إلى الإمارات العربية المتحدة، بحثاً عن مكان ملائم للعيش والعمل والاستثمار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 10-15 في المئة، وستستمر الأسعار في الارتفاع، وهو أفضل وقت للاستثمار، ولا تزال العقارات في دبي أرخص، مقارنة بالعديد من المراكز الدولية الرئيسة الأخرى، مثل هونغ كونغ ولندن.

وتقوم مجموعة دانوب، الشركة العملاقة التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، ومقرها دبي، بإطلاق مشاريع جديدة، وهي مطور رائع، تجعل عقاراته استثماراً جذاباً.

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