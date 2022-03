«أنغامي» تطلق هوية علامتها التجارية بعد إدراجها في «ناسداك»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت «أنغامي إنك» (أنغامي) (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ANGH) - منصة وخدمة البث الموسيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن هوية جديدة كلياً لعلامتها التجارية والتي تهدف إلى دعم المرحلة التالية من مسيرتها.

جرى إطلاق الهوية الجديدة في 3 مارس الجاري عبر متاجر التطبيقات والقنوات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصة «أنغامي». وتتمحور هذه الهوية حول رسالة «أنغامي» الرامية لتمكين الشباب العربي أينما كانوا من الإبداع والتواصل مع العالم، وإيصال الصوت العربي إلى الساحة العالمية - وهي رسالة فريدة للغاية تختزلها حملة إبداعية جديدة ستنطلق في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن خلال رسالتها الأساسية «شارك صوتك، العالم يستمع» (Share your voice, the world is listening)، تسعى الحملة لتجسيد فكرة أن مستخدمي وفناني «أنغامي» يفتخرون بهويتهم العربية أينما كانوا في جميع أنحاء العالم.

وترتكز الهوية الجديدة لـ «أنغامي» على رسالة أساسية بسيطة: لكل شخص صوته الخاص الذي يستحيل تقليده. لكن بعض الأصوات أعلى من غيرها - أشد تأثيراً وتحظى بملايين المتابعين والمستمعين - بينما البعض الآخر لا يزال في بدايته. وتكمن مهمة «أنغامي» في جعل هذه الأصوات مسموعة سواء من خلال قوائم التشغيل أو بدء محطتك الإذاعية الخاصة أو حتى من خلال البودكاست. وتقوم الصورة الذهنية الجديدة والنابضة على شعار وهوية بصرية جديدين يتكونان من 4 خطوط ملونة تمثل «صوتاً انسيابياً مسافراً» يشارك رسالتها مع العالم أجمع. وتجسد هذه الخطوط أصوات العديد من المبدعين ورواة القصص العرب الذين يشاركون أصواتهم عبر «أنغامي»، كما أنها بمثابة دعوة للجميع أينما كانوا للاستمتاع بالثقافة العربية والإبداع من خلالها والاحتفاء بها.

وقال إيلي حبيب، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في «أنغامي»: «إن الهوية التجارية ليست مجرد رمز، وإنما مرتبطة بالأصوات التي ندعمها في مجتمعنا. ومع شعارنا الجديد ونظام الألوان والعبارة الترويجية، نتطلع إلى إرساء معيار جديد في طريقة تواصل الشباب العربي مع العالم. ونحن اليوم أكثر من أي وقت مضى على استعداد لدعم المواهب العربية الشابة ومساعدتها على التألق باعتبار أن العالم يستمع».

وفي إطار تعليقها على الشعار الجديد، قالت رنا نجار، رئيسة قسم الإبداع في «أنغامي»: «ترمز الخطوط الانسيابية إلى غنى الإبداعات العربية التي ترسم صورة جميلة لعالمنا العربي وتسعى للتألق ولفت الانتباه».

الهوية والشعار الجديدان للعلامة التجارية جاءا نتيجة التعاون بين الوكالة الإبداعية «بيج سمول» (BigSmall) التي تتخذ من لندن مقراً لها وفريق أنغامي. ويعكس هذا التعاون مكانة شركة أنغامي الفريدة كعلامة تجارية محلية استحقت العالمية، وقد تم الإعلان عن الهوية الجديدة رسمياً خلال حفل حصري أقيم في دبي، عقب توقيع المنصة أخيراً اتفاقية متعددة السنوات مع النجم العربي العالمي عمرو دياب للانفراد ببثّ جميع أغانيه وفيديوهاته وإصداراته القديمة والمستقبلية. واحتفاءً بإطلاق هويتها الجديدة وأولى شراكاتها عقب إدراجها في بورصة ناسداك، عمدت «أنغامي» إلى عرض شعارها الجديد مع صورة النجم العالمي عمرو دياب على برج خليفة في دبي، أطول مبنى في العالم.

ومنذ انطلاقتها قبل حوالي عقد من الزمن في عام 2012، أنشأت أنغامي مجموعة تضم 72 مليون أغنية وبودكاست بمحتوى عربي وعالمي، مما يجعلها شركة البث المباشر الرائدة في المنطقة بحصة سوقية تبلغ 58 %. ومع إطلاق هويتها الجديدة، تتطلع «أنغامي» إلى توسيع انتشارها العالمي وإضافة المزيد من القيمة للعملاء عبر تزويدهم بأفضل محتوى إلى جانب العديد من المزايا الجديدة والمبتكرة. واحتفاءً بإطلاق صورتها الذهنية الجديدة، تعمل «أنغامي» على تمكين المستخدمين من مشاركة أصواتهم عبر إتاحة ميزة الميكروفون لجميع مشتركي «أنغامي بلَس». وسيتمكن الجميع الآن من استضافة البث الإذاعي المباشر الخاص بهم لمناقشة أي موضوع يختارونه، أو حتى إطلاق العنان لإبداعاتهم في عالم تنسيق الأغاني (الدي جيه).

من جانبه قال محمد عجيلي، نائب رئيس قسم المنتجات في «أنغامي»: «لطالما ترقب المستخدمون في جميع أنحاء المنطقة توافر ميزة الميكروفون في البث الإذاعي المباشر. واليوم، يمكنهم جميعاً مشاركة أصواتهم، ولا يسعنا الانتظار لرؤية المحتوى الذي سيبدعونه».

