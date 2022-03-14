«فيرسيك» للأمن السيبراني تشارك بمعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت فيرسيك، شركة الأمن السيبراني، المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك 2022» الذي يقام في الفترة من 21 إلى 23 مارس بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض الشركة منصتها الجديدة للحماية الحتمية. وتعدّ المنصة بمثابة التطور التالي من منصة فيرسيك الأمنية، والتي كانت أول الحلول التي تمكنت بالفعل من القضاء على التهديدات لأحمال عمل البرمجيات بشكل فوري.

وقال بوبي غوبتا، النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي للأعمال الدولية لدى فيرسيك: يعدّ جيسيك أكبر فعالية مرتقبة للأمن السيبراني في الدول العربية، ونودّ تسليط الضوء على التقدم الملموس الذي أحرزناه خلال المعرض. فقد شهدنا جميعاً ارتفاعاً كبيراً في الهجمات السيبرانية المعقدة أثناء الجائحة، والتي ما زالت تنمو بشكل مستمر، مما يعني أن المؤسسات بحاجة إلى حلول بوسعها توفير الحماية من نقاط الضعف المعروفة وغير المعروفة، وهي الحلول التي تستطيع كشف المشاكل بأقصى قدر ممكن من الدقة ويمكنها توفير الحماية التلقائية فوراً دون الحاجة للتدخل البشري.

ويتواجد المديرون والخبراء والمسؤولون التنفيذيون من فيرسيك للتواصل مع الزوار والمشاركين في فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات ومناقشة تطورات مشهد التهديدات.

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