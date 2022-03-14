«زينتكس» تتوسع في الإمارات بتوفير حلول الطاقة القائمة على إنترنت الأشياء

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «زينتكس»، المتخصصة في حلول تعزيز كفاءة الطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتابعة لمجموعة هيرو (Hero Group)، التي تمتلك أصولاً بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، عن توسيع نطاق عملياتها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك من أجل تقديم حلول إدارة الأصول والطاقة القائمة على السحابة للمؤسسات في المنطقة.

ويأتي دخول الشركة إلى السوق الإماراتي في الوقت التي أعلنت فيه حكومة دبي، والشركات المعنية في الحفاظ على المناخ وتعزيز الاستدامة عن مجموعة من المبادرات الرائدة، إلى جانب استضافة إمارة دبي لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، والمقرر إقامته في العام 2023، بالإضافة إلى إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وتشير التوقعات إلى أن سوق أنظمة أتمتة المباني في الشرق الأوسط سيشهد نمواً بمعدل سنوي مركب يصل إلى 5.4% في الفترة بين عامي 2020 و2026، وذلك بسبب الزخم الكبير الذي يشهده قطاع البناء، إلى جانب التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة. وهذا ما سيعمل عليه أصحاب المشاريع في المرحلة المقبلة من خلال اعتماد حلول مستدامة تتماشى مع توجهات حكومة دبي.

ووفقاً للشركة، فإن المباني الصغيرة والمتوسطة الحجم تفتقر إلى أنظمة الأتمتة، وبالتالي تواجه تحديات تتعلق بعدم كفاءة الطاقة وصيانة المعدات. ويمكن للمباني التجارية عبر قطاعات مثل الضيافة والمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة والسوبر ماركت والمستودعات، وما إلى ذلك من وضع ضوابط آلية ومتابعة عملياتها في الوقت الفعلي، وذلك من خلال حلول توفير الطاقة القائمة على إنترنت الأشياء المقدمة من زينتكس، حيث تساعد حلول زينتكس على تقليل استهلاك الطاقة، وتنبيه المؤسسات إلى أي حالات غير طبيعية، وتحسين الامتثال التشغيلي وتسهيل إدارة الأصول عن بُعد.

وقال راهول بهالا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، زينتكس: «إن حلول توفير الطاقة القائمة على إنترنت الأشياء من زينتكس، مقبولة من حيث التكلفة، وتتمتع بنظام لاسلكي قابل للتطوير، إلى جانب سهولة استخدامه. ويمكن للعملاء الحصول على رؤية مركزية لعملياتهم، وبالتالي توفير بين 10 و20% من الطاقة مع تقليل الأعطال من خلال ميزات الصيانة التنبؤية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي». وأضاف راهول بهالا: «قامت الشركة بالاستثمار في عملية تطوير تقنية الشبكة اللاسلكية المستندة إلى آلية قائمة على الجمع بين الاستشعار والتشغيل، حيث يمكن التوصيل والتشغيل في البنى التحتية الحالية، وتوفير عائد على الاستثمار في أقل من 18 شهراً. نحن سعداء للغاية لإطلاق هذا الحل في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يوجد تركيز متزايد من قبل الحكومات والشركات على إدارة الطاقة وتعزيز الاستدامة».

وتجدر الإشارة إلى أن زينتكس تقدم حلولاً لأكثر من 2500 موقع، ويوجد أكثر من 50 ألفاً من الأصول المتصلة التي توفر أكثر من 200 مليون نقطة بيانات يومياً. ويمكن للعملاء من توفير ما يصل إلى 20% من التكلفة، من خلال توفير الطاقة وتوفير القوى العاملة، وتحسين الراحة بنسبة 25%، والامتثال لسلامة الغذاء و30% انخفاضاً في عملية انهيار الأصول.

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