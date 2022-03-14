«داماك» تفتتح فندق باراماونت ميدتاون دبي 16 مارس

المصدر: دبي - البيان

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تستعد مجموعة داماك افتتاح «فندق باراماونت ميدتاون» رسمياً في دبي وذلك في 16 مارس الجاري، من خلال حفل افتتاح رسمي بأسلوب هوليوود وتصميم مستوحى من خمسينات القرن الماضي، حيث سيتم استضافة عدد من كبار الشخصيات على السجادة الحمراء. يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه «فندق باراماونت دبي».

ويعتبر فندق باراماونت ميدتاون مرادفاً للفخامة ويستند إلى تاريخ عريق لاسم يمتد على مدى 110 أعوام، بالتوازي مع مسيرة شركة «باراماونت بيكتشرز». ويقع الفندق الجديد، الذي افتتح بشكل تجريبي في فبراير، في قلب منطقة الخليج التجاري بدبي، ويتميز بموقعه المميز على مقربة من شارع الشيخ زايد وبرج خليفة ومركز دبي المالي العالمي ودبي مولد.

وقال جان فيفر، النائب الأول لرئيس شؤون الضيافة في فنادق ومنتجعات داماك: «تحمل علامة باراماونت سمات مميزة تنبع من تاريخها العريق. وقد لمسنا نجاحاً لافتاً من خلال افتتاح أول فندق يحمل علامة باراماونت في دبي، ونتطلع قدماً إلى المزيد من النجاح مع افتتاح الفندق الثاني، الذي من المتوقع أن يشكل إضافة مميزة إلى قطاع الضيافة في دبي».

ويضم الفندق 281 غرفة وجناحاً بسمات معاصرة. ويوفر الفندق لضيوفه تجارب طعام متنوعة من خلال مطاعم «باباراتزي توسان» و«ساين سكوب» و«ميلروز آند لاونج»، كما يوفر مطعم «ماليبو سكاي لونج» إطلالات بانورامية.

ويتميز الطابق الخامس عشر من الفندق بأنه يجمع ما بين الإقامة والبيئة المثالية للأعمال، حيث توفر القاعات المتعددة الاستخدامات خيارات عدة لعقد اجتماعات الشركات أو لإقامة فعاليات اجتماعية أو مناسبات خاصة، معززة بأحدث التقنيات المرئية والصوتية. ولا تكتمل هذه التجربة إلا مع «بوز سبا»، والذي تتم إدارته بالتعاون الحصري مع علامة «شاتو بيرغر» الفرنسية، كما تم توفير نادي استوديوهات الأطفال الذي يقدم لهم قائمة من التجارب السينمائية المليئة بالمرح.

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