«ألف» تطلق المبنى الرابع بمجمّع «سوا» في «الممشى سيرة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت مجموعة «ألف»، المبنى الرابع والأخير في المجمّع السكني «سوا» في الممشى سيرة ضمن مشروعها «الممشى» في الشارقة. ويتكون المبنى من 145 وحدة سكنية.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، إن استكمال طرح المباني الأربعة لمجمّع «سوا» جاء في ظل الإقبال الكبير من المستثمرين على الاستفادة من الفرص العقارية في السوق المحلي، مضيفاً أن المجموعة تواصل العمل على إطلاق المشاريع التي تلبي احتياجات السكان والمستثمرين.

ويتميّز مشروع الممشى بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، بالقرب من المدينة الجامعية، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ومطار الشارقة الدولي. ويتكون الممشى سيرة من 10 مبانٍ موزعة على 3 مجمّعات، تم إطلاق المجمّع الأول منها «سرور» العام الماضي ويضم أربعة مبانٍ، فيما يحتوي المجمع الثاني «سوا» أيضاً على 4 مبانٍ أيضاً، أما المجمّع الثالث فمن المقرر الإعلان عنه قريباً.

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