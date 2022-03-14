572 زيارة تفتيشية وتوعوية على الأكشاك التجارية بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بتنفيذ 572 زيارة توعوية وتفتيشية مؤخراً على عدد من الأكشاك التجارية في إمارة دبي لا سيما المتواجدة في المراكز التجارية لتوعيتهم بقوانين واشتراطات مزاولة الأعمال والتأكد من التزامهم بالنشاط المسموح لهم في الرخصة، بالإضافة إلى الحد من الترويج المزعج للخدمات والمنتجات باستخدام أساليب البيع بالمناداة وغيرها من الأساليب غير القانونية والحضارية بشكل فوري وسلس.

وأكد عبد العزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أن تنظيم هذه الحملات التفتيشية يهدف إلى توفير تجربة تسوق ممتعة للمتسوقين، والحد من ظاهرة البيع بالمناداة في الممرات بأسلوب غير حضاري يسبب في إزعاج المستهلكين والسياح الزائرين. وقد تلحق مثل هذه الممارسات الضرر بالتجار والمحلات التجارية الأخرى، حيث يشتكي التاجر من هذه الظاهرة كونها تؤثر على إقبال المستهلكين على محلاتهم التجارية.

ويدعو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أصحاب المنشآت التجارية التي تركز على هذه الظواهر السلبية كأسلوب أساسي لتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، بتطويرها بطريقة غير مزعجة للجمهور والحرص على عدم التسبب بإزعاجهم لتفادي الحصول على أية غرامات في حال التكرار، حيث إنهم ملزمون باحترام خصوصية المستهلكين.

وأكد عبد العزيز التناك مواصلة تنظيم هذه الحملات والزيارات التفتيشية التوعوية على أسواق الإمارة، ومخالفة التجار غير الملتزمين بالتعليمات فيما يتعلق بالترويج المزعج والبيع بالمناداة، حرصاً على توفير بيئة اقتصادية آمنة ومشجعة للتجار والمستثمرين. ويمكن المستهلكين الإبلاغ عن أية شكوى لديهم حول تجربة تسوقهم عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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