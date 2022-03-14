«إمباور» تزود 1413 مبنى في مختلف القطاعات بدبي بخدمات تبريد المناطق

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» نمو العدد الإجمالي للمباني، التي تزودها بخدمات التبريد، ليصل إلى 1413 مبنى بنهاية 2021، بنمو 13% مقارنة بعام 2020، ما يرسخ مكانتها كأكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة تبريد المناطق «إمباور»: إن المؤسسة تلبي الطلب المتنامي من مختلف القطاعات الاقتصادية على خدماتها، من خلال أعلى مستويات الجاهزية والحرفية، التي تتمتع بها في عمليات الإنتاج والتشغيل والتزويد عبر محطاتها المتطورة وشبكة النقل والتوزيع الضخمة، التي تمتلكها، فضلاً عن عملها المستمر في تطوير بنيتها التحتية مما يزيد مرونتها في استيعاب العدد الهائل من المباني، التي يتم إطلاقها باستمرار.

وأوضح أن نوعية واستخدامات المباني، التي تخدمها المؤسسة تتوزع بنسبة 64% بقطاع المباني السكنية و15% بقطاع المباني التجارية والمكاتب فيما بلغت حصة قطاع الضيافة والفنادق 14%، (17% من قطاع الضيافة دبي يتزود بخدمات إمباور)، أما القطاع الصحي فبلغت حصته 3% وتوزعت النسب الـ 4% المتبقية على قطاعات التعليم والترفيه ومراكز التسوق وغيرها.

كما أشار إلى أن النمو المتواصل في محفظة المشاريع وتنوع المباني، التي تزودها المؤسسة بخدمات تبريد المناطق من مختلف القطاعات وخبرتها الطويلة في مجال التبريد، تساعد المطورين وملاك العقارات في تحديد الأحمال اللازمة لمشاريعهم، مما يسهم في تحديد التكلفة اللازمة وكسب الثقة وبناء علاقات متينة مستقبلية بيننا.

ولفتت «إمباور» إلى أنها واصلت خلال عام 2021 ربط مشروعات مميزة في دبي بخدمات تبريد مناطق، أبرزها مرسى العرب وون زعبيل وذا رزيدنسز دورتشستر كولكشن وأبتاون ووصل1، وغيرها من مبان ضخمة، ما جعلها تغطي حصة 79.5% من سوق تبريد المناطق في دبي.

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