لأول مرة في الإمارات.. "دار التمويل" تمنح قروضا حتى 100 ألف درهم مقابل "الذهب"

المصدر: أبوظبي – البيان

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كشفت شركة «دار التمويل» عن طرحها منتج جديد يتيح الحصول على قرض فوري يتراوح بين 5 آلاف إلى 100 ألف درهم مقابل الذهب المملوك للأشخاص المواطنين والمقيمين في الدولة كحلول مالية سريعة لنفقاتهم اليومية.

وقال ت. ك. رامان، الرئيس التنفيذي لدار التمويل، إن الشركة هي أول مؤسسة مالية والوحيدة في الإمارات التي تقدم قروضاً مقابل الذهب بصورة قانونية تحمي المقترضين ومقتنياتهم.

وأضاف رامان أن «دار التمويل» تسعى دائماً لخلق منتجات مبتكرة تجد للجميع حلولاً مالية سريعة لنفقاتهم اليومية، موضحاً أنه مع التطورات الراهنة في أسواق الذهب، وجدنا وسيلة لكي يستفيد أي مواطن أو مقيم من ارتفاع سعر الذهب ويحصل على المال الفوري مقابل قيمته في بضع ساعات فقط – دون أن يبيع أي قطعة ذهبية يقتنيها، فيستردها في وقت لاحق عندما يقوم بتسديد القرض بأكمله.

وبحسب «دار التمويل»، فإن كان شخص يبحث عن حل مالي سريع لمصاريفه التعليمية أو الشخصية أو الطبية أو التجارية أو المنزلية أو المتعلقة بالسيارة أو مشاريع السفر، يمكنه الآن الحصول على قرض فوري ابتداءً من 5,000 درهم حتى 100,000 درهم إماراتي، مقابل الذهب الخاص به.

وذكرت الشركة أن أي مواطن أو مقيم في الإمارات يتراوح عمره بين 25 و70 عاماً ويحمل قطعة ذهب عيار 21 قيراطًا، يمكنه التقدم بطلب للحصول على قرض الذهب، من خلال زيارة فرع دار التمويل حاملاً الذهب الخاص وهويته الإماراتية.

وأوضحت الشركة انه سيتم تحديد قيمة الذهب من قبل خبير الذهب، بناءً على سعر سوق الذهب في اليوم الذي تقدّم فيه الطلب. وفقًا لذلك، يتم احتساب مبلغ القرض ويمنح في غضون بضع ساعات فقط.

وأوضحت الشركة انه مع مستندات بسيطة مطلوبة وسرعة في الإجراءات، تقدم فائدة شهرية بنسبة 1% للأقساط الشهرية المتساوية لفترة تمتد ما بين 6 أشهر إلى 4 سنوات، وتكون طريقة تسديد قرض الذهب عن طريق تحويل من حساب مصرفي أو من خلال الدفع نقداً في أي فرع من فروع دار التمويل، وعندما يتم تسديد قيمة القرض بأكمله، يمكن استعادة الذهب المرهون.

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