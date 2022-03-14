دبي تعزز انتعاش صناعة اليخوت عالمياً

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أسدل الستار، أمس، على فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب 2022، بمشاركة أكثر من 800 من نخبة الجهات العارضة المتخصصة بالغوص والرياضات المائية، حيث شهد المعرض حضوراً لافتاً، وإقبالاً كبيراً من الزوار والمتخصصين في صناعة القوارب واليخوت والترفيه والسياحة، حيث سعت الشركات العالمية والمحلية المشاركة إلى تعزيز حضورها العالمي والترويج لمنتجاتها عبر بوابة دبي.

وشهد المعرض، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إطلاق 3 يخوت فاخرة من شركة «إيفو ياتس» التابعة لعلامة «بلو إمي ياتس»، وشركة «دي أنطونيو ياتس»، الرائدة في تصنيع القوارب، ومقرها برشلونة، أحدث اليخوت للمرة الأولى في المرسى الأكبر في الشرق الأوسط.

وقال ماركوس جيلتاي، مدير عام «إيفو ياتس دبي»: «شهد جناحنا في المعرض إقبالاً كبيراً من زوار متميزين، ولدينا حتى الآن ثلاثة إلى أربعة مشترين محتملين، وهذا أمر رائع بالفعل. إذ تعد دبي منصة مثالية لإطلاق قواربنا، حيث يتوجه المتعاملون هنا إلى آخر الابتكارات التقنية والمعدات الحديثة ذات الجودة العالية، وهي ميزات متوفرة في مجموعة اليخوت لدينا».

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