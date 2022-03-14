«الإيبور» يسجل ارتفاعات كبيرة منذ بداية 2022

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم المعروضة بين البنوك «الإيبور» ارتفاعاً شبه جماعي لجميع آجالها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية فبراير الماضي، وذلك عدا أسعار الفائدة لأجل أسبوع، وذلك وفقاً حسابات «البيان» استناداً إلى بيانات مصرف الإمارات المركزي. وارتفعت أسعار الفائدة لأجل عام بنحو 90.6% إلى 1.41% في نهاية فبراير الماضي مقابل 0.73963% في نهاية ديسمبر 2021، وزادت أسعار الفائدة لأجل 6 شهور، والتي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال، بنحو 32.7% إلى 0.92906% مقابل 0.7% في نهاية العام الماضي.

وارتفعت الفائدة لأجل 3 أشهر بنسبة 64.6%% إلى 0.59986% من 0.36445%، وصعدت الفائدة لأجل شهر بنحو 29.4% إلى 0.28961% من 0.22375%، وزادت الفائدة لأجل ليلة واحدة 20% من 0.12803% إلى 0.15375%، بينما سجلت الفائدة لأجل أسبوع الانخفاض الوحيد بنسبة 8.3% إلى 0.15729% في نهاية فبراير الماضي، مقابل 0.17163% في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

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