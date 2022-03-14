«ميرسك» تطلق أول مركز لوجستي إقليمي متكامل في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «ميرسك» (عملاق الشحن والنقل العالمي) اعتزامها إطلاق مركز للخدمات اللوجستية المتكاملة في دبي، تأكيداً لجاذبية ومكانة الإمارة وأهميتها ودورها المحوري في اللوجستيات وحركة النقل والتجارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت «ميرسك»، أحد أكبر مزودي الخدمات اللوجستية المتكاملة لنقل الحاويات في العالم، أنها تستعد لافتتاح أول مركز لوجستي إقليمي متكامل لها في دبي، بالشراكة مع مجموعة «كانو»، ويعد المركز الأول من نوعه في دولة الإمارات، وسوف يشكل إضافة مهمة إلى حضورها العالمي الحالي للشركة العالمية.

وتتوزع عمليات «ميرسك» عبر 130 دولة وتعمل الشركة على ربط وتبسيط العلاقة بين متعامليها وسلاسل الإمداد والتوريد.

وتعقد «ميرسك» اجتماع مائدة مستديرة بمناسبة افتتاح المركز اللوجستي الخميس المقبل في مركز ميرسك كانو اللوجستي المتكامل، في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» دبي بحضور ريتشارد مورجان، العضو المنتدب الإقليمي لشركة «ميرسك» في غرب ووسط آسيا، وكريستوفر كوك، العضو المنتدب لشركة «ميرسك الإمارات»، حيث سوف يتم استعراض خطط وبرامج عمل الشركة العالمية بالإمارات ودول المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز