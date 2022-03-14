محفظة حلول مستدامة متنوعة من «المسعود للطاقة»

المصدر: دبي- البيان

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اختتم «قسم المسعود للطاقة» التابع لمجموعة المسعود والمتخصص في مجال أنظمة الدفع البحري وتوليد الطاقة في الإمارات، مشاركته في «معرض دبي العالمي للقوارب » واستعرض محفظة متنوعة من حلول الطاقة المستدامة الرامية للوصول إلى مجتمع خال من انبعاثات الكربون.

وبصفته وكيلاً وموزعاً لكل من «إم تي يو» و«فولفو بنتا» في كل من الإمارات والبحرين، استعرض القسم طوال فترة إقامة المعرض حزمة من التقنيات المستدامة الشاملة والمبتكرة للعلامتين التجاريتين، مسلطاً الضوء على نظام التحكم الإلكتروني بالسفن من «فولفو بنتا»، إلى جانب مجموعة من أنظمة «إم تي يو» كنموذج نظام الدفع البحري الهجين، ومحرك الدفع الجديد 12V2000M96L والجيل الجديد من حلول التحكم «إم تي يو بلوفيجن»، وغيرها.

وقال راسو بارتنشلغر، مدير عام قسم «المسعود للطاقة»: «تكثفت الجهود العالمية خلال السنوات الماضية، بهدف تخفيف انبعاثات الكربون، وهو ما دفعنا لتطبيق أهم الاستراتيجيات لمواكبة هذه المتغيرات. ونسعى إلى توظيف هذه الاستراتيجيات في قيادة عجلة التطور في قطاع القوارب الترفيهية، والصناعة البحرية على وجه العموم، عبر تبني أحدث الحلول المبتكرة».

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