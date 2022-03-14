شركات القوارب تعزز حضورها الدولي انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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شهدت دبي أمس اختتام معرض دبي العالمي للقوارب 2022، أبرز وأكبر المعارض المتخصصة في قطاع الترفيه البحري في منطقة الشرق الأوسط، والذي شارك فيه أكثر من 800 شركة من نخبة من الجهات العارضة المتخصصة بالغوص والرياضات المائية، ولا سيما مع الإقبال اللافت للزوار والاهتمام المتنامي الذي يشهده المعرض بعد فترة من عدم الاستقرار بسبب جائحة كورونا.

وفي يومه الأخير شهد المعرض إطلاق ثلاثة يخوت فاخرة في عطلة نهاية الأسبوع من شركة إيفو ياتس التابعة لعلامة بلو إمي ياتس، وشركة دي أنطونيو ياتس، المتخصصة في تصنيع القوراب ومقرها برشلونة، أحدث اليخوت للمرة الأولى في المرسى الأكبر في الشرق الأوسط.

زوار متميزون

وقال ماركوس جيلتاي، المدير العام لشركة إيفو ياتس دبي: «شهد جناحنا في المعرض إقبالاً كبيراً من زوار متميزين، ولدينا حتى الآن ثلاثة إلى أربعة مشترين محتملين، وهذا أمر رائع بالفعل. وتعد دبي منصة مثالية لإطلاق قواربنا، حيث يتوجه العملاء هنا إلى آخر الابتكارات التقنية والمعدات الحديثة ذات الجودة العالية، وهي ميزات متوفرة في مجموعة اليخوت لدينا».

إمكانات واعدة

ومن الشركات التي شاركت للمرة الأولى هذا العام شركة هيدرا سبورت التي عرفت الزوار بمنتجاتها وتعزيز الوعي بأهمية مزايا السلامة في الجت سكي. وقال كاجيتان سيكورسكي، الرئيس التنفيذي للشركة: «هدفنا إطلاق أعمالنا في سوق الشرق الأوسط والانطلاق منها لتعزيز حضورنا على الصعيد الدولي. وتتخصص شركتنا بتصنيع ملحقات السلامة لجميع أنواع الجت سكي، ونحن متحمسون للإمكانات الواعدة التي ستكون بانتظارنا من خلال التعاون مع الحكومة وأقسام الشرطة ورجال الإنقاذ وشركات تأجير معدات الرياضات المائية».

كما نظم مركز بيرمودا للغوص بإشراف الشريك الإداري جعفر دجيان حوض الغوص المذهل في المعرض لهذا العام، حيث استعرض خبراء الغوص أحدث المنتجات أمام الزوار وعشاق الرياضة المائية على حد سواء. وقال: «نشجع ممارسة رياضة الغوص لأنها تجمع بين المتعة والمغامرة، وتتيح لعشاق التشويق استكشاف عالم جديد. ويشكل معرض دبي العالمي للقوارب فرصة مثالية لتعريف العالم بمزايا رياضة الغوص».

وحظى معرض دبي العالمي للقوارب بمكانة رائدة في القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل منصة لعرض اليخوت والقوارب وأحدث الابتكارات في المعدات والإكسسوارات البحرية بمشاركة عارضين من أبرز المصنعين المحليين والدوليين. وتستعرض الفعالية، الحائزة على العديد من الجوائز، أحدث القوارب الترفيهية والمعدات والخدمات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى آخر الابتكارات في التجهيزات والمستلزمات البحرية.

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