مجموعة واسعة من العلامات التجارية قدمتها «إكسالتو الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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شارك «إكسالتو الإمارات»، الموزع المتخصص لعدد من أكبر العلامات التجارية العالمية في المعدات البحرية، في معرض دبي العالمي للقوارب 2022، حيث عرضت الشركة أحدث المنتجات والخدمات التي توفرها للقطاع البحري أمام المشاركين.

وعرضت «إكسالتو الإمارات» طوال المعرض مجموعة واسعة من المنتجات من العلامات التجارية الجديدة مثل «بارسون»، و«سبرالدنغ»، «ريليون»، إضافة إلى منتجات من أكبر العلامات التجارية مثل «سمارت جيرو»، و«دي تورك»، و«توركيدو»، و«أو إكس إي» وغيرها.

وقال جون پول، مدير عام «إكسالتو الإمارات»: مع تنظيم إكسبو 2020 دبي وغيره من الفعاليات الكبرى، فإن النمو الاقتصادي لدولة الإمارات يستعيد وتيرته مرة أخرى. وقد شهد قطاع القوارب طفرة هائلة خلال فترة الجائحة، حيث كان السفر محدوداً، لذا، سعى الكثيرون إلى طرق أخرى لقضاء أوقات فراغهم واستثمروا في شراء قوارب جديدة أو تحديث القوارب التي يمتلكونها، ونتوقع نتائج أفضل خلال السنوات القادمة، حيث تستثمر الحكومة بقوة في البنية التحتية البحرية.

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