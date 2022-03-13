250 مليون درهم استثمارات «تايجر» في برج «ريجينا» في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة تايجر العقارية عن بدء تسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستخدمين النهائيين في مشروع برج «ريجينا» في قرية جميرا الدائرية بإمارة دبي، والذي بلغت تكلفته الاستثمارية 250 مليون درهم.

وذكرت الشركة في بيان صحفي أنها تمكنت من بناء وتشييد المشروع والانتهاء منه حسب الموعد الزمني المحدد.

وقال المهندس عامر وليد المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية بهذه المناسبة:«لقد تمكنت الشركة وفريق عملها تنفيذ وتشييد برج»ريجينا«بالوقت المحدد، التزاماً منا تجاه المشترين والمستخدمين النهائيين بتسليمهم وحداتهم حسب الجدول الزمني، وقد واصلنا أعمالنا مع تطبيق الاجراءات الاحترازية للإنتهاء من أعمال التشييد، والآن سعداء للغاية ببدء تسلم المشترين لوحداتهم وانتقالهم إليها».

وأضاف المهندس عامر وليد:«يعتبر برج»ريجينا«من أهم الأبراج والمشاريع التي أطلقتها شركة تايجر العقارية في السنوات القليلة الماضية، حيث حرصنا على إطلاق هذا المشروع الذي يتمتع بموقع متميز، ويضم العديد من المرافق الخدمية للسكان، مما شجع الجمهور على الشراء والتملك خاصة مع اطلاقنا لعروض سداد ميسرة لشراء الوحدات السكنية».

ويتكون البرج من 32 طابقاً، منها 4 طوابق لمواقف السيارات الخاصة بالملاك، ويضم عدد 320 وحدة سكنية تتنوع بين ستوديو وغرفة وصالة.

وأكد أن القطاع العقاري في دبي قد شهد حركة نشطة في الربع الأخير من العام الماضي، وخلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وذلك بفضل الزخم الكبير الذي سببه معرض إكسبو دبي 2020، واستقطابه لملايين الزوار والسياح والمشاركين، ممن تعرفوا عن قرب على فرص الاستثمار العقاري في دبي والدولة، مما ساهم في ارتفاع الطلب على العقارات بشكل ملحوظ، مما يؤكد أن القطاع العقاري ما يزال يحافظ على جاذبيته الاستثمارية.

وثمّن المهندس عامر وليد المبادرات والحوافز التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والتي كان لها دور هام وكبير في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني للدولة، مشيداً بالقطاع العقاري الذي أثبت قدرته على تجاوز أية ظروف أو تأثيرات خاصة مع توجه الجمهور لشراء الوحدات السكنية بغرض التملك أو الاستثمار.

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