توحيد عبدالله يحصد جائزة إنجازات المسيرة المهنية

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي أخيراً حفل توزيع جوائز JWA Dubai، وحصد توحيد عبدالله الرئيس التنفيذي لمجوهرات جوهرة جائزة إنجازات المسيرة المهنية Lifetime Achievement.

وبذلك أصبح توحيد عبدالله أول رجل أعمال في الشرق الأوسط يتم تكريمه بهذه الجائزة لمسيرته المهنية الناجحة والمملوءة بالإنجازات، وهي جائزة تعد واحدة من أعرق الجوائز في تجارة المجوهرات والأحجار الكريمة الدولية.

ويعد توحيد عبدالله من أشهر الشخصيات ضمن مجتمع الذهب والمجوهرات في العالم، إذ ورث هذه المهنة من عائلته منذ عام 1907؛ وهو الشريك المؤسس السابق لمجوهرات داماس والرئيس التنفيذي لمجوهرات الجوهرة، وجوهرة فاشون، وداماس العقارية وداماس للاستثمار.

وأسهمت رؤية توحيد عبدالله الريادية وخبرته الممتدة أكثر من 45 عاماً، في وضع المعايير التي تم تبنيها لتجارة المجوهرات في الإمارات العربية المتحدة.

وأسس توحيد عبدالله مع شقيقيه الآخرين توفيق عبدالله ومحمد تمجيد عبدالله مجموعة مجوهرات جوهرة في عام 2014 ولدى جوهرة الآن أكثر من 240 متجراً في جميع أنحاء العالم ليتم تسجيلها أنها أسرع علامة تجارية إماراتية نمواً في المنطقة وهي شركة رائدة في تجارة المجوهرات من الذهب والألماس عيار 18 و21 و22 قيراطاً بالتجزئة والجملة كما أنها شركة مستوردة ومصنعة للمجوهرات.

وتعد جائزة إنجازات المسيرة المهنية هذه واحدة من العديد من الجوائز التي حصل عليها توحيد عبدالله في مسيرته المهنية من قبل العديد من الجهات الحكومية والخاصة والاجتماعية مثل: أعلى جائزة مدنية في إيطاليا للترويج لتجارة المجوهرات الإيطالية في عام 2004، وجائزة الإنجازات المهنية في قطاع الذهب والمجوهرات من قبل مركز دبي للسلع المتعددة في عام 2007، وجائزة أفضل موجه لريادة الأعمال التي حصل عليها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لدعمه رجال الأعمال الشباب في الإمارات في عام 2007، وجائزة أفضل تجار التجزئة في الشرق الأوسط لعام 2020 عن فئة أصحاب الرؤية المثالية، كما تم اختياره واحداً من أفضل 100 رئيس تنفيذي في المنطقة من قبل العديد من المجلات والمنشورات التجارية.

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