شراكة بين «إحصاء أبوظبي» و«جي 42 كلاود» لتعزيز استخدام حلول الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز الإحصاء - أبوظبي، توقيعه اتفاقية شراكة مع شركة «جي 42» المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بهدف الاستفادة من الحلول الرقمية والتكنولوجية المتقدمة في تطوير المحفظة الإحصائية.

وقع الاتفاقية أحمد محمود فكري، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي، وطلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42».

شهد توقيع الاتفاقية من مركز الإحصاء أبوظبي كل من بدرية عبد الله، المدير التنفيذي لقطاع الاستشراف والاتصال، وأحمد الشيبة الشرياني، المدير التنفيذي لقطاع البيانات، ويوسف فهد، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط بالإنابة، ومن شركة «جي 42 كلاود» هشام ساري، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال.

وتتيح هذه الشراكة لمركز الإحصاء - أبوظبي إمكانية الحصول على خدمات استضافة ونشر النظم السحابية والبرمجيات، واستخدام منصات متطورة لمعالجة وتحليل البيانات الضخمة، فضلاً عن الاستشارات التقنية، حيث سيعمل المركز على تطوير نماذج إحصائية وصفية وتحليلية وتنبئية عالية الجودة في عملياته بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومصادر البيانات المتقدمة.

وتتماشى هذه الشراكة مع مساعي «جي 42 كلاود» الرامية إلى دعم الابتكار القائم على الحلول الرقمية في الخدمات الحكومية، من خلال تقديم مختلف الخدمات لمركز الإحصاء - أبوظبي لدعم جهوده للتحول الرقمي، وذلك عبر اعتماد مجموعة مُتّسقة من حلول الذكاء الاصطناعي التي تتميّز بإمكانياتها التحليلية المتطورة.

وقال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي: يحرص المركز على اعتماد التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لمعالجة مختلف أنواع البيانات بدقة وموضوعية، بهدف توفير إحصاءات وتحليلات وبحوث موثوقة وعالية الجودة تدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، على غرار منصة التحليل والاستقراء، التي تساهم في الارتقاء بتجربة المستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص، وبما يدعم سعي المركز المتواصل لتحقيق قيمة مضافة للخدمات وتعزيز الحلول التي يوفرها لعملائه من القطاعين العام والخاص.

وأضاف: ستعزز هذه الشراكة من الدور الحيوي الذي يقوم به المركز في تطوير حلول رقمية سريعة وفاعلة لمعالجة البيانات الضخمة، واستحداث أساليب وتطبيقات إحصائية جديدة، ما سيساهم بدوره في استشراف الاحتياجات والتحديات المستقبلية من أجل بلورة السياسات على كل المستويات الممكنة من خلال الدمج الفعال بين الذكاء الاصطناعي والبيانات.

من جانبه، قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 كلاود»: تكتسب الشراكة الجديدة أهميتها من خلال إتاحة الفرصة لدعم تطوّر ورقمنة عمليات معالجة وتحليل بيانات المركز، وستستفيد العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات من خدمات «جي 42 كلاود» لتلبية مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، ويشرفنا للغاية المساهمة في رحلة التحول الرقمي ودعم تطوّر عمليات مركز الإحصاء - أبوظبي عبر الاستفادة من خدماتنا التي تتمتع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة والابتكار، وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات لنتائج أفضل.

جدير بالذكر أن مركز الإحصاء - أبوظبي أطلق مؤخراً منصة التحليل والاستقراء المتطورة بهدف توفير بيانات إحصائية ونماذج تحليلية وعمليات محاكاة متقدمة باستخدام أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تحليل البيانات.. ومن المتوقع أن تمكّن المنصة صناع القرار في حكومة أبوظبي من دراسة أثر السياسات المختلفة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنبؤ بها بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في إدارة واستخدام وتكامل الموارد المتاحة.

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