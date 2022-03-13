300 مستثمر يشاركون في منتدى «بنغلاديش الاقتصادي» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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صاغ مستثمرون ورجال أعمال في الإمارات عدداً من المشاريع الجديدة للاستثمار في بنغلاديش، والتي تمت مناقشتها في منتدى بنغلاديش الاقتصادي، الذي شهدته دبي الخميس الماضي.

وشارك أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال في المنتدى الذي استمر يوماً كاملاً، والذي يهدف إلى تعزيز تدفق التجارة والاستثمار بين البلدين، وكان أبرز الحضور، وزير خارجية بنغلاديش الدكتور أ. ك. عبدالمؤمن، وسلمان فضل الرحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش.

وأعلنت خلال المنتدى شركة مالابار للذهب والألماس عن استثمار 100 مليون دولار أمريكي في بنغلاديش في منتدى بنغلاديش الاقتصادي 2022، كما أعلنت شركة دانوب هوم، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن دخولها في بنغلاديش مع افتتاح أول صالة عرض لها في غضون ثلاثة أشهر. وتشهد العلاقات الثنائية بين الإمارات وبنغلاديش مستوى جديداً تماماً هذا العام من خلال خارطة استثمارية تم رسمها بمنتدى بنغلاديش الاقتصادي، والتي ستساعد في تعزيز نمو الاقتصاد البنغلاديشي.

وقال سلمان فضل الرحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للصناعات الخاصة والاستثمار الخارجي: «إن هذه الاستثمارات ستعزز العلاقة الثنائية بين بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة، وستعمق علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى شراكة استراتيجية».

وحث وزير الخارجية البنغلاديشي الدكتور أ. ك. عبدالمؤمن، في كلمته الرئيسية، المستثمرين الإماراتيين على الاستثمار في بنغلاديش. علاقاتنا الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة على أعلى مستوى حالياً. وتقود رئيسة الوزراء الشيخة حسينة حالياً وفداً كبيراً إلى دولة الإمارات لتعميق علاقاتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: «يجب أن يستفيد مجتمع الأعمال من العلاقات القوية بين الإمارات وبنغلاديش، وأن يقترب أكثر من الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة وخلق وضع مربح للجانبين».

وشهدت الفعالية رفيعة المستوى أيضاً عروضاً تقديمية من قبل سرازول إسلام، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار في بنغلاديش، والشيخ يوسف هارون، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الاقتصادية في بنغلاديش، والبروفيسور شبلي رباعيات الإسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مفوضية بنغلاديش للأوراق المالية والبورصة.

وأضاف: «بنغلاديش التي ترونها اليوم هي بنغلاديش متغيرة. ومع ذلك، ما لم تزوروا بنغلاديش وتروا تغييرها، فلن تدركوا حقيقة الأرض الجديدة، لذا أحثكم جميعاً على القدوم وزيارة بنغلاديش ومعرفة ما يمكن أن تقدمه، وكيف يمكنكم الاستفادة من الفرص المتنامية في بنغلاديش، حيث يتم تمكين 165 مليون شخص اقتصادياً.

وترأس رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة البنغلاديشية وكبار المسؤولين في اتحاد مصنعي ومصدري الملابس في بنغلاديش وفداً مكوناً من 75 عضواً إلى منتدى بنغلاديش الاقتصادي.

وأفاد أمير سي إم سي، مدير المالية والإدارة، مالابار للذهب والألماس: «بنغلاديش سوق واعد للغاية بالنسبة لنا. يمثل البنغلاديشيون قاعدة عملاء كبيرة بين قاعدة عملائنا العالمية»، مضيفاً: «إننا نرى الطلب على الذهب والمجوهرات الماسية عالية الجودة ينمو بسرعة في بنغلاديش، مما دفعنا لدخول البلاد».

وقال: «نتوقع عائداً أسرع على الاستثمار في بنغلاديش نظراً لانخفاض تكلفة التشغيل التي قد تؤدي إلى عائد أعلى وزيادة أساساتنا العالمية. نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لدخول السوق».

ووقع عادل ساجان، العضو المنتدب لمجموعة دانوب، وصبور خان، رئيس مجموعة دافوديل، بنغلاديش، اتفاقية لتعزيز شراكتهما في منتدى بنغلاديش الاقتصادي.

وأعلن ساجان، العضو المنتدب لمجموعة دانوب، عن دخولهم بنغلاديش، قائلاً: «تقدم بنغلاديش مستقبلاً واعداً للغاية، وقد قررنا الانتقال إلى بنغلاديش في الوقت المناسب مع الشريك المناسب».

وأضاف: «بحلول هذا الصيف، سنفتتح أول صالة عرض لنا في دكا، وآمل أن نفتح المزيد من المنافذ في بنغلاديش، حيث ينمو الاقتصاد بسرعة، في الواقع بسرعة كبيرة، بحيث قفز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أربع مرات في 10-12 سنة فقط».

وتم تيسير وتنظيم كلتا الصفقتين من قبل منتدى بنغلاديش الاقتصادي، ومؤسسها سيف الرحمن، الذي رحب بالمندوبين في منتدى بنغلاديش الاقتصادي.

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